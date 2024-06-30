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北台灣半年推案破7600億　4成集中新北市

▲▼ 吉祥道 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市房市上半年推案量僅1706.8億元，年減近5成，圖為信義區百億案「吉祥如藝」。（圖／記者項瀚攝）

記者陳意雯／台北報導

北台灣上半年房市買氣火熱，建商加緊腳步推案。《住展》雜誌統計，北台灣新成屋及預售屋推案量合計約7637.8億元，創下歷史新高。較去年同期增加681.4億元，增幅9.8%。其中，新北市推案量近3000億元，表現最為亮眼。

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，去年市場不明朗，建商延後推案，如今市場回溫，推案量與發燒買氣相互呼應，新北市上半年以淡水區及三重區推案量突破500億元最為突出，板橋區、林口區及中和區推案量亦達到300至400億元不等，表現不俗，「這些區域各有甲山林、國泰、茂德、長虹、新濠及寶石等知名建商推出指標案，當中更有破百億元大案，價格創區域新高。」

桃園市的推案量達到2054.5億元，其中，桃園區推案量突破400億元成為領頭羊，中壢區及龜山區緊隨其後，總量均超過300億元，有興富發及富宇在中路重劃區及捷運A7站地區推出大案，青埔及迴龍買氣也相當旺。

相比之下，台北市房市呈現兩樣情，推案量大幅減少47.2%，案量僅1706.8億元。

▲▼住展資料。（圖／業者提供）

陳炳辰解釋，去年「京華廣場」及「DIAMOND TOWERS台北之星」兩大案總銷近2000億元，使其他年度難以匹敵，今年上半年，台北市推案量集中在中山區，有400多億元的推案量，其次為北投區的200多億元，其能見度由北士科重劃區新潤及遠雄推出百億元大案維持。

新竹地區推案量為706.4億元，較去年同期下滑4.6%。而基隆市推案量因基期低，上半年在暖暖區推出80多億元的指標案，使全市量體大幅提升。宜蘭地區則減少34.8%，推案量跌破百億元。

陳炳辰指出，下半年預計有不少指標案上場，台北市二線地區如文山區、南港區及萬華區展現蛋白轉蛋黃氣勢，而新北市中和區、三重區及桃園市中壢區持續加溫，新竹地區也有甲山林系列大案助陣，「如果整體環境穩定，下半年推案量將與上半年持平，全年推案量有望再創新高。」

關鍵字：房市新北市桃園市台北市住展

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