上海1.5坪「馬桶房」月租1348元！秒被租走　官方：影片擺拍

▲左「300元馬桶房」被指不實，圖右為厠所實際狀況。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海有網友4月13日發影片曝光一間「馬桶房」，僅需1348元一個月就可以出租，影片顯示，這間租屋沒有窗戶，坪數看起來極小，呈現狹長形，馬桶後面就是床。近日，該社區所屬物業表示，影片是擺拍造假，租賃地實為儲物間，不能入住，為擅自入住後拍攝並直播。

據《齊魯壹點》報導，「1平方公尺」、「棺材房」乃至「馬桶房」……，在社群平台，此類影片一度走紅。名為「頭盔探房」的網友拍攝的月租300元（人民幣，下同，約新台幣1348元）的「馬桶房」影片也在網路走紅。

影片顯示，這間租屋沒有窗戶，坪數看起來極小，呈現狹長形，馬桶後面就是床。據悉，這間臥室其實就是一個2公尺多長、1公尺多寬的房子，與厠所直接連通，中間僅有一個門檻阻隔。

影片中，男子稱房子為「小樓中樓」，號稱是一套1室1廳1廚1衛的房子。進門左邊就是一個小廚房，中間是一個下沉式的小客廳，做完飯可以直接坐在台階吃。

而客廳右邊是一個衛生間，沒想到在馬桶後面還帶了一個床位，中間僅有一個低門檻阻隔。該網友稱，影片發布當日，房屋已出租，租戶為一多元計程車司機。

不過，該網友後續稱，房屋遭舉報後，房東已拆除設施、租客已搬走。

據《紅星新聞》報導，6月26日，所屬社區的物業工作人員表示，社區內樓房為自建房，一般單間內會有房間、厠所等，多是一對夫妻居住；房屋有規定高度，社區內房屋有三層、四層不等，「我們靠市區比較近，出行比較方便，出租率還是可以的。」

對於網傳300元租房，物業工作人員稱，沒有這樣的情況，「實事求是地講在一千元左右，房間大一點，一千多元，房間小一點，六七百元，可能（房源）很少。」

松江區九亭鎮人民政府表示，當地居委會曾進行走訪，「300元馬桶房」拍攝內容不實，除廁所外，該出租屋有專門的臥室，可以放下兩張床、櫃子、書桌等，影片中廁所後的床鋪位置實為儲物空間。