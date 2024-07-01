現場30人「搶買5000萬中古屋」　旁邊1設施秒懂！她傻：很誇張

▲一堆人排隊上樓要買5000萬中古屋。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

「5000萬的房子要排隊搶著看？」一名女網友驚呼，約房仲看房，到現場卻聯繫不上人，而且社區一樓湧入30人，後來才知道大家都是要看房的，甚至原PO排隊過程中，已有人斡旋，令原PO看傻「真的很誇張！」事實上，這間屋齡很新的中古屋，旁邊捷運2年後會蓋好，於是買氣才如此火熱。

一名女網友在Dcard表示，日前去永和看一間5000萬屋齡新的中古屋，主打旁邊有捷運，最快2年會蓋好，但當天約好時間，卻遲遲聯繫不到房仲，到了現場後，驚見社區1樓大廳非常多人，她目測至少30人，左等右等20分鐘後，原來這些人都是要上去看房的。

原PO說，房仲之所以聯絡不上，因為對方正忙著引導大家排隊坐電梯，抵達該樓層後，傻眼狀況又來了，「排隊過程中，聽到仲介說已經有人出斡旋」，於是詢問隊伍中的人，「有沒有人一定很想要買的，待會看完趕快下來討論」，隨即2組客人都喊買。

對於買氣如此火熱，讓原PO刷新三觀直呼「真的很誇張！現在這麼多人都能買得起，搶著買5000萬的房子？」

底下網友熱議，「看看不用錢，真的有好幾組下斡再說吧」、「都約在同一天讓你感覺很多人搶」、「有錢人很多，演員也很多」、「不用懷疑，現在就是賣方市場，通常等你決定想買了，已經售出了，本人已吃三次虧」、「台北新房子就那麼少，5000萬買得起的人也不少」。

有網友分享實際案例，「有錢的真的很多，上上禮拜無聊去台中秋紅谷附近看百達景觀宅，結果同一時間也有好幾組客人，然後有一組夫妻看一看就跟仲介說他們要了，可以直接現金購，那一戶要9100多萬」、「有錢人很多是真的，我朋友是房仲，她上個月才成交一戶5200萬，客人是逛街經過打電話來說要看，然後隔一個禮拜就現金付款，看起來有親和力，但超不起眼的胖胖阿姨」。