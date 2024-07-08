娘家土地被建商相中！婆婆情勒要她救助小姑：一家人別計較這麼多

▲婆婆索討原PO娘家還沒敲定的土地買賣金。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有錢自己人，沒錢你外人。一名女子的娘家土地最近被建商看中，未料買賣八字都還沒一撇，女子的老公就偷偷告訴婆婆要賣地，婆婆因此致電勸她「幫忙投資虧錢的大姑」，還情勒說都是自家人不要計較，讓早已跟大姑撕破臉的女子白眼翻盡。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文透露，老公得知娘家土地被建商相中後，「很白目的跑去跟婆婆講」，之後婆婆就打電話過來，「說大姑投資虧了很多錢，要我分到錢之後救助大姑一點」。

沒想到，婆婆不只提出誇張要求，聽到原PO試探性詢問是要借錢嗎？還翻臉怒嗆「一家人不要計較那麼多」，原PO則在文中嗤之以鼻狠酸，娘家的地都還沒決定要不要賣，婆家就開始打他們家的主意。

原PO還透露，自己跟大姑早已鬧翻，且對方過去賺錢時也沒分過他們，現在大姑虧錢自然也不干她的事，「還一家人嘞？之前我們搬出來買房子手頭緊，怎麼沒見你們幫過忙，現在有臉喊一家人」？

文章曝光後，網友們直呼「有錢一家人，沒錢你路人甲」、「有難要借錢就變自己人，分財產就自動變外人」、「老公可以丟了」。還有人表示，「不如去救流浪動物」、「直接回她，真的那麼不計較的話錢都給我」、「千萬別給大姑，自己守好，也不要給老公」。

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