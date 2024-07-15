南科搭上AI熱潮營收創新高　「南科卓越城」磁吸科技新貴

▲台南史博館特區車程約10分鐘可達南科，特區內「南科卓越城」吸引不少科技新貴搶進。（外觀3D透視合成圖／業者提供）
記者張雅雲／高雄報導
AI熱潮席捲全台，南科今年前4月營業額5703億元，寫下同期新高，周邊房市也跟著水漲船高。台南史博館特區車程約10分鐘可達南科，特區內「南科卓越城」打造2~3房泳池花園宅，訂金到交屋自備68萬起，可以享受「工作在南科、生活在市心」，吸引不少科技新貴搶進。
隨園區效應持續發酵，2023年竹科、中科、南科等3大科學園區的營業額，南科首度超車竹科成為科學園區霸主，隨龍頭產業重壓南部，開始影響房地產版塊重心移動。
▲台南史博館特區透過北外環道路，車程約10分鐘可快速銜接南科。（圖／ETtoday資料照）
南科管理局統計，受惠AI熱潮帶動積體電路等產業高速發展，台積電3奈米製程投產放量穩健支撐，南科今年前4個月營業額達5703億元，較去年同期成長達24.39%，南科的強勁發展帶動就業人口持續提升。據統計，目前南科就業人口逾9萬人，待南科三期2026年完工後，屆時可望再增加就業人口，營運成長可期。
而南科龐大就業人口，帶動區域剛性購屋需求提升。台南史博館特區透過北外環道路，車程約10分鐘可快速銜接南科，吸引不少科技新貴進駐，區內還有國立臺灣歷史博物館設立，整個館區佔地超過20公頃，未來還有2期計畫，建設利多不斷。
▲最受矚目的「南科卓越城」位於台南史博館特區，距離南科不遠，到南紡購物中心車程約15分鐘。（圖／ETtoday資料照）
此外，區內還有亞太國際棒球訓練中心，今年首度成為職棒統一獅隊春訓場地，未來可望吸引更多球迷，透過舉辦棒球賽打造運動產業生態系，帶動區域觀光促成運動經濟噴發。
最受矚目的「南科卓越城」位於台南史博館特區，比鄰亞太棒球園區，距離南科車程約10分鐘，到永康市中心車程約5分鐘，到東區南紡購物中心、北區南山廣場也都約15分鐘，可以輕鬆享受「工作在南科、生活在市心」的生活。
▲「南科卓越城」採4600坪大基地整體開發，有千坪中庭花園，以及泳池等公設。（公設3D透視合成圖／業者提供）
現場專案經理吳將廷指出，全案採4600坪大基地整體開發，1樓有千坪中庭花園，基地鄰近史博館園區與萬坪公園，住戶等於享有逾萬坪的綠地空間，公設包括中庭花園、露天泳池、健身房、電影院、廚藝教室、交誼廳等豐富全齡化設施。
社區規劃2~3房泳池花園宅，目前推出訂金到交屋自備68萬元起，減輕自住客、首購族的購屋負擔，帶動近期詢問度大增。
【南科卓越城 • 住進優越感】
▸預約專線：06-302-3888
▸搶先預約：https://ari.tw/t5r8f1
▸接待會館：台南市永康區中正北路251之1號
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