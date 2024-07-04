阿公太固執！不開冷氣「阿嬤只能一起熱」　內行推2神物：真的涼





▲阿公不肯開冷氣，阿嬤只能一起受苦。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台熱到猶如燙番薯，但不少長輩習性節儉，就是不願吹冷氣！一名網友無助直呼，阿公堅持不吹冷氣，連帶阿嬤只能一起熱在家中，一天得洗3次澡降溫，因此求問有哪些降溫神物呢？文章曝光後，過來人最推麻將涼蓆或是水冷墊，「已經是睡麻將蓆了，還沒有吹冷氣，這樣子就很涼了，半夜還要蓋涼被！」

一名網友在Dcard表示，阿公不是沒有錢，明明現在大熱天，他老人家就是堅決不開冷氣，「老人的固執...就是說不聽，讓我阿嬤也要一起熱。」

原PO說，夏天回到阿公阿嬤家，室內就是一股熱悶感，狂流汗的阿嬤甚至一天要洗3次澡，「很擔心未來地球越來越熱...他們會撐不住！」就連親戚苦口婆心勸說開冷氣，無奈阿公就是不願意。

由於短時間想改變阿公的習慣，似乎不太可能，要是萬一熱到生病就糟了，因此原PO求問「有什麼推薦的家電或是避暑好物，可以分享給我嗎？」

底下網友熱議，「分房睡，在阿嬤房間裝冷氣」、「我阿公阿嬤也是，電風扇都要省著開，明明超級有錢，活成這樣真的蠻可憐的」、「跟我家完全一模一樣，我阿嬤是很怕熱的那種，我是買涼感噴霧+退熱貼給阿嬤，但要注意噴霧是含酒精的，如果是敏感肌膚就不能噴」、「推水冷墊，可以讓睡覺的時候，身體至少可以冰冰涼涼的，蠻舒服」、「帶他們去健檢，藉機請醫師勸勸看呢」。

也有人分享，「老人家對冷熱反應較遲緩，真的覺得很熱時其實都快中暑了，很危險！有買過中央牌的電風扇嗎？真的很好用，我冷氣從未低於27度+中央牌電風扇，很涼爽，再幫老人家安幾台固定窗戶上的抽風扇，把屋內熱空氣抽出去，尤其是廚房」。

過去也有不少網友大推降溫神物，像是麻將涼蓆、冰枕與DC扇，「我27度+冰涼蓆，冷到不行」、「已經是睡麻將蓆了，還沒有吹冷氣，這樣子就很涼了，半夜還要蓋涼被，不然還會冷耶」、「現在DC扇不貴又節能，可以兩台對吹製造風場，涼到靠北，夜夜好眠」、「開兩台電風扇，一台直吹腳邊，一台讓它旋轉，原本只開一台電扇，半夜都會被熱醒，昨天試了這個方法後睡到早上」。

事實上，台電粉專《電力粉絲團》曾指出，不想家裡變成跟烤爐一樣，可善用4招居家降溫術，如下：

►白天出門前拉上窗簾

室內溫度上升，有一大部分是因為輻射熱從窗戶進入室內，如果窗戶做好隔熱，可以讓室內溫度「下降3-5度」，白天出門沒人在家，記得一定要拉上窗簾，能阻止熱能進入室內。

►玻璃窗上貼隔熱貼

除了窗簾以外，直接在玻璃窗上貼隔熱紙，也能防止紫外線和熱輻射，有效阻隔陽光進入室內。

►出門前關燈關電源

家中使用的電器，也是室內的熱能來源，記得出門前巡視一下家中，關閉運作中的電腦、電視、充電中的手機，關燈、關電源，更能省電也安全。

►拖地讓地板降溫

用濕拖把勤拖地，不僅讓家中更乾淨，也可以降低地板溫度，只要地板降溫，室溫也會很快降低。

除了上述4招阻擋輻射熱從窗戶進入，家中電器也是室內熱能的來源，務必記得「不使用就不插電」的小動作，也能達到省電、居家安全。