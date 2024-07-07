台積股價站千元！封測廠動土　橋科早買1年省5萬

▲封測關鍵零組件大廠「新特系統」4日舉辦橋科新廠動土，預計2025年完工，將強化高雄先進半導體封測供應鏈。（圖／高雄市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電股價首度站上千元大關，半導體產業鏈中的封測關鍵零組件大廠「新特系統」4日舉辦橋科新廠動土，預計2025年完工，將強化高雄先進半導體封測供應鏈，根據實登統計，周邊房價已站穩3字頭，早一年買單坪可省5萬元。

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台積電4日股價創新高，首度站上千元大關，台積股民大放鞭炮，台積電楠梓廠附近的橋頭科學園區，也吸引愈來愈多半導體大廠進駐，矽創集團子公司、國內驅動IC測試大廠「新特系統」今日舉辦新廠動土典禮，強化高雄先進半導體封測供應鏈。

矽創集團董事長毛穎文表示，進駐橋頭科學園區建造第一期半導體封測設備組件研發製造工廠，預計2025年完工。

科技新貴年薪高，也替在地房市帶來好行情，根據高雄實價網統計，高雄新市鎮屋齡5年內大樓均價，今年首度站上3字頭，與去年均價相比，早買一年單坪便宜5萬元，甚至2021年當地均價還在18萬元，還有1字頭價格可入手。

▲高雄新市鎮近年房市均價統計。（ETtoday製表）

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，目前橋科周邊預售案均價大多還在3字頭，從全台科學園區周邊房價來看，房價基期相對仍低。近年建商看好區段發展，地價也愈飆愈高，單價最高已出現6字頭，未來一旦台積電2025年量產，還會激勵房價向上堆疊，下半年預售案陸續進場，將站上4字頭。

蔡紹豪說：「區域有一半以上都是置產客，看好區段利多，吸引外地客積極進場追高。」加上又有不少科技業大廠陸續動土，未來有望吸納更多科技族群移居，帶動房價天花板明顯提高。

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