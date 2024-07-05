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上海「日光盤」再現　平均24秒賣出一戶豪宅

▲▼上海。（圖／路透）

▲上海。（示意圖／路透，下同）

文／中央社

中國房市低迷之際，上海房市6月走出獨立行情，「日光盤」（當日售罄）再現，有豪宅建案平均約24秒賣出一戶。

陸媒每日經濟新聞1日披露，上個月上海的新建案及中古屋市場火爆。6月3日當天，一處建案推出422戶房源，備案均價每平方公尺人民幣10.4萬元（下同，約新台幣46.67萬元），開盤不久即售罄；均價約每平公尺9.9萬元的另個建案6月26日開盤，116戶房源吸引了246組有效認購，開盤當天116戶房源全部售出。

豪宅方面，均價約每平方公尺14.5萬元的靜安昌平雲岸6月24日開盤，符合購房要求的認購客戶達942組；6月27日，中海順昌玖里49戶風貌別墅宣布開盤售罄，備案均價高達每平方公尺29.8萬元；6月28日，均價每平方公尺14.6萬元的中海領邸玖序第一批次開盤，最終「日光」。

報導引述在中海領邸玖序開盤現場的認購民眾說，232戶房在90分鐘左右就已清盤，就中海領邸玖序來說，意味平均約24秒賣出一戶豪宅。

▲▼上海建築,上海房市。（圖／路透）

不過，報導也指出，儘管高價建案不斷突破單價上限、銷售不斷創新高，中古屋市場的數據卻仍是「以價換量」的結果。

房市調研機構中指研究院公布的6月百城中古住宅價格指數顯示，上海中古屋價格月減0.75%，年減6.22%。上海房市分析師說，6月中古屋成交量預估接近去年3月的高峰，這也是去年9月官方房市政策調整以來的交易新高，直觀反映了新政的刺激效果。

分析指出，進入傳統淡季，7月成交量頗大機率會下降，而上海市場熱度得以延續的關鍵是新建案成交量能夠持續突破百萬平方公尺。

據百度百科，「日光盤」是指開發商當天房源開盤當天即售罄的情形。日光盤形成的原因有多種，有房子供不應求的客觀原因，或是開發商故意促銷的手段。

此外，開發商在營銷策略上往往分批次放出房源，例如2000戶的可售房源一次僅放出400戶作為買賣標的，這400戶房源一旦當天成交，便可稱為日光盤。

關鍵字：中國房市房產雲中國房地產上海

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