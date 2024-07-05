冷氣吹15小時「電費驚呆了」　房東要降房租500元！全場不信

▲原PO狂吹冷氣，電費才230元。（示意圖／記者陳致平攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的是遇到超級佛心的房東！」一名男網友直呼，平時爽吹冷氣15小時，房內有冰箱、睡覺不關燈，近一個月電費只要230元，當然最大關鍵是，水費、熱水器、洗衣機電費是房東自行吸收，且明年還要調降房租500元，讓原PO感到非常幸運。文章曝光後，網友則質疑「不正常，可能你搞錯或電表有問題！」

一名男網友在Dcard表示，今年搬到新的租屋處，發現電費超便宜，平時變頻冷氣開14至15小時、有一台小冰箱、睡覺不關燈、偶爾使用快煮壺，「這樣一個月下來電費最高才46度，一度5塊也才230元！」

而超耗電的熱水器與洗衣機部分，以及水費等，都是由房東自行吸收，且對方過年出國玩還會送禮，整個佛到不行。

對此，原PO直言，以他多年租屋的經驗，冷氣吹10幾個小時，一個月都耗200至300度的電，如今電費300元有找，「便宜到我都覺得冷氣線是不是沒接到我電表！」

底下網友卻質疑，「就算你電器再怎麼節能，照這個用法應該都會落在100多度甚至超過200度，應該是真的接錯了」、「可能樓下或樓上的一個月300-400度，因為你的電跑去他那邊去了，要不然就是阿姨看上你了」、「房東阿姨還缺房客嗎」、「你房間很小吧」、「不正常，可能你搞錯或電表有問題」。

針對用電狀況，原PO回應，「我看其他間房客用的比我更少！」另外，他只與房東阿姨見過2次面，一次看房、另一次簽約，「沒有你們想像的那種關係！」

最後，原PO更補充，房東不但沒調漲房租，「明年還要調降我房租500元，現在這種大環境沒漲個500至1000元就不錯了，看來我真的是遇到超級佛心的房東。」