南部猛男找凶宅！指名「限35歲以下女鬼」：多兇都可以

▲女鬼示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網路上有句玩笑話為「只要膽夠大，女鬼放產假」，時常被拿來調侃不怕女鬼的人。沒想到，南部一名男網友竟上網徵凶宅，且要求凶宅內的女鬼要35歲以下，讓許多網友看完傻眼。

該名男網友在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」發文表示，「找南部凶宅，多兇多有怨氣都無所謂。限35歲以下女鬼，附照片佳」，該文PO出後也吸引破千網友按讚朝聖。

網友看完紛紛留言，「這種玩笑別亂開，會出事」、「性癖可以冷門不能邪門」、「可以接地氣，但不能接地府」、「都大人了言行還這麼不知分寸…到時女鬼出事他要負責嗎」、「應該備註，喜歡鬼壓床的優先」、「別再說開玩笑了，人生跟社會跟我們年輕人開的玩笑都沒有在客氣了，而且現在的我們能買得起凶宅就要偷笑了」、「這年頭凶宅真的沒有比較便宜，也許能多買幾夜春夢這錢也花得比較甘心吧」。

此外，不少網友也提供訊息，「高雄籬子內有一間很兇」、「無名屍網站查詢此關鍵詞，PATTILAPHANG。就是不知道房東有沒有要賣，我已經幫到這邊了」。此外，該名男網友一一回覆幾名提供訊息的網友，也到其他法拍屋貼文下方留言，可見真的有心尋找凶宅。