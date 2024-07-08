裝潢租屋處廁所　她1原因「霸氣掏17萬」！成品照曝…一票讚值得

▲花17萬裝潢。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

正常情況下，租客不會主動花錢裝潢房子，畢竟房子不是自己的，退租時也帶不走，等於把錢丟進水裡，但有一名天使租客表示，為了要住得更舒適，自掏腰包裝潢浴廁，改造成乾濕分離的設計，總花費17萬元。整修後的照片曝光，網友紛紛驚呼「你是神仙教母吧」、「對房東也太好了」。

有網友在Threads發文，貼出租屋處的浴廁改造照片，未改造前是綠色馬桶、浴缸、洗手台，綠色磁磚有斑駁的痕跡，還有深黃色的污漬，經過房東的同意後，花17萬元煥然一新，拿掉浴缸改淋浴乾濕分離，整體色系為白色，看起來雅致又有質感，「整理這麼漂亮，房東要減免房租吧」。

原PO表示，當時看到廁所時超震驚，經過房東同意才進行改造，「我沒有想過帶不走這件事情欸，主要自己使用上要舒適，而且看了也開心，每天看到心情都會很好，心情好，好運就會來」。

▲當事人很滿意成果。（圖／翻攝自當事人Threads）



有網友將貼文轉發到PTT上，掀起熱論，「花了17萬也不心疼，怎麼不乾脆自己買一間就好」、「說真的，原本浴室真的用不下去」、「這種租客要供起來照顧」、「長租個5年10年的話比較值」、「原屋況8000，整理後18000這種概念」、「說實話這樣才花17萬挺便宜的」、「住得久的話，ok啦，也不是很多錢」、「認真講，重點是她最後一句，看了也開心」。

還有網友分享改造租屋處的心得，「簽2年的話，我也會先小小搞一下房子。當然會先跟房東知會，然後拍前後對照，有遇過善心房東要share一半費用過的」、「我每個租屋都有自己裝修廁所甚至廚房，住舒服比較重要，就算現場屋況已經很好，最少馬桶、蓮蓬頭我一定換新，水壓不夠就裝加壓馬達，遇過很多房東都因為這樣減免我幾個月房租，退租時我就給下位用」、「我幾年前在台南的小巷租屋，旁邊有一戶月租才收1000元，但超級破，租客花了40多萬整理，水電管線也重拉，整理完這租金住三年以上，完全不虧」。