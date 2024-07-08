傻了！權狀48坪新房「入住只19坪」她首選秒變　再勸1空間必留

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

購屋的經驗因人而異，作家黃大米坦言，過去曾被氣派的大廳，和漂亮的建築外觀所吸引，以為自己想要這種房子，買了間權狀48坪左右的房子，才發現室內使用面積只有19坪。後來換屋時，坪數實在的中古屋倒成為她的首選。她也建議，不管買什麼樣的房，最好都要有儲藏室，以自身經驗分享心得。

黃大米在粉專表示，她曾經以為自己想要被氣派大廳、漂亮的建築外觀，「後來我買了後，才發現新房子裡面的使用坪數超小，即便權狀是48坪左右，我的室內可使用面積大概19坪。」

黃大米說，當初並未覺得有任何問題，但當帶著6隻貓咪入住後，她才發覺空間實在太小，而且也很難設置儲藏室，很多東西、雜物都無處可放。她曾自省，是否因為自身職業，有不少測試品和公關品，才會覺得空間不夠。然而，她發現大約有八成的住戶都面臨同樣的問題，大家都覺得空間太小。

「也因為經歷這次的教訓，我才知道，原來我最在乎的是室內坪數的大小。」黃大米指出，只有當室內坪數足夠大時，她才會感到舒適。然而，目前的新房子室內空間普遍偏小，在有限的預算下，坪數實在的中古屋反而成為她的首選。即使要花費在裝潢上，可能還是比買新屋來得便宜。

最後，黃大米提醒，每個人對於理想的房子都有不同的期望，不論是喜歡整齊乾淨的小坪數，還是偏愛寬敞的大空間，都應該在家裡設置一個儲藏室。因為無論裝潢再美，只要雜物太多，就會破壞整體的美觀。她也打趣，「#口袋不夠深，才需要在屋齡跟空間中做取捨，如果口袋夠深，這篇文章可以略過，寫個閱就可以。」

※本文獲「黃大米」授權引用。