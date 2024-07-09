中山商圈恐團滅！上百店家遭檢舉　疑投資客「加速都更」手法

▲北市新中山商圈自今年4月起就遭人不斷大量檢舉，如今至少上百家進駐的商家，竟全數不合法。（圖／CTWANT提供）

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新中山商圈恐團滅？位在北市中山區的好土書店，經營至今已有3年時間，未料卻傳出從今年4月開始就被同一位民眾大量惡意檢舉商家不符合土地使用分區條例，商家也陸陸續續收到都發局公文要求限期改善，只要未在2月內進行調整改善，就將重罰。只是細看相關規定，中山商圈內沒有一家店家合法，未來恐全面臨停業命運。

經營好土書店的黃老闆表示，自己在中山商圈經營獨立書店已有3年多的時間，從商業模式來看，只賣書無法在競爭激烈的市場中殺出一條血路，只能靠複合式經營生活，除了賣書也賣飲料、輕食，孰料近來卻發現周邊店家陸續收到都發局公文，表示該處為住四用地，不符合土地使用分區條例，若不限期改善就將重罰。

黃老闆無奈表示，仔細將整個中山商圈攤開來看，可以發現中山商圈的店家多在巷弄內，而餐飲業者所經營地區，巷弄內未符合8米就無法經營，但中山商圈多為6米巷道；而自古以來就是打鐵與汽修為主的赤峰街，近年來轉型，不少文青商家入住，但相關巷道卻僅有5.5米，也通通不符合土地使用分區條例之規範，僅能作為住家使用，這樣一來中山商圈百來家店，竟全數不合法，恐面臨團滅之災。

據悉，中山商圈從今年4月以來陸續接獲同一人不斷檢舉，疑似為投資客為了不讓房東繼續將房屋出租，以此同意都更，才會匿名不斷大量檢舉，讓商家相當頭痛。

黃老闆表示，中山商圈做為台北市最有特色的商圈之一，無論平日或假日都吸引大批遊客前來，如今卻因不符合土地使用分區而面臨停業命運，恐成為下一個師大商圈，凸顯出現有法規的僵化與不符合現代潮流，「當初做都市更新的人一定沒有來現場看過，赤峰街自古以來就是打鐵與汽修街，怎麼會直接畫成住四？」。

如今商家們也紛紛聯署組成自救會，只希望能夠盡早與市府協調，從原有的2個月內限期改善，展延為至少1、2年，讓商家有機會能與市府溝通，對現有法規進行探討與修正。

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