5A上不了新竹第1志願「家長買千萬雙北房」搶學籍！專家曝殘酷真相

▲今年竹中維持5A6+門檻，在地考生擠破頭。（圖／翻攝Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

高中免試入學9日放榜，但竹苗區考生因學校數少，競爭格外激烈，有新竹家長抱怨，即使考5A也上不了第一志願竹中、竹女或竹科實中，但在雙北卻可以念到不錯的高中，就有家長提前1年，花上千萬在雙北置產，替小孩買一個入學好高中的機會，房產專家何世昌就表示，房地產與階級流動是息息相關的。

房產專家何世昌在臉書發文，有新竹家長為了讓小孩念到不錯的高中，提前一年北上，花上千萬置產，為孩子遷戶籍、轉學籍，替孩子買一個入學好高中的機會，「南客北伐、竹北人到雙北買房，都是真的，其實房地產與階級流動，都是血淋淋發生的事實」。

何世昌坦言，有人認為房價過高、不合理，但在那些人眼中，「買房子只是他們向上流動、或者是子女往上爬的工具罷了」，而且還會不斷精進，努力去跟上市場的腳步，「他們抱怨歸抱怨，但願意花錢、找辦法，不願坐困愁城」。

何世昌感嘆，台灣的房市改革與教育改革相似，「越改對有錢人越有利，此時我們改變不了大環境，那就改變自己來適應大環境，而不是被環境所淘汰」。

對此，網友們表示，「血淋淋，但又誠懇到不行」、「父母確實就是孩子的起點，還有更多新竹家長買在青埔，自己跟孩子都坐高鐵通勤」、「現在真的不少竹北的學生，選擇雙北的考區，到台北唸高中」、「適者生存一直是生命的法則」、「問題是改變自己的速度，總趕不上大環境的階級複製呀」。