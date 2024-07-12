連獲三個獎項肯定！新竹市政府地政處「幸福宜居網2.0」獲頒金圖獎應用系統獎

▲新竹市獲頒「金圖獎」應用系統獎，地政處長何憲棋（右一）代表受獎。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹市積極推動「智慧治理」施政策略，去年12月改版推出「新竹市幸福宜居網2.0」，今年連獲3獎項肯定，包括6月獲得中華空間資訊學會第1屆空間資訊永續應用獎《數位治理組》、中華民國地籍測量學會第10屆「金界獎」，在象徵國內GIS最高榮譽的第20屆「金圖獎」中，新竹市政府地政處也一舉拿下應用系統獎，為竹市具體落實「安居科技城」施政願景的目標再添佳績。

台灣地理資訊學會11日於中央研究院舉行「金圖獎」頒獎典禮，獲得應用系統獎的新竹市政府，由地政處長何憲棋代表受獎。

何憲棋表示，竹市幸福宜居網是以電子地圖及地政資料為基礎，整合都市計畫使用分區、空照圖、google街景等五大圖層（149層圖資）、四大功能（37項選單），透過智慧圖籍管理，即時提供最新的土地及建物相關資訊。根據統計，自110年4月至今年4月已有超過270萬次的查詢次數，近半年來更創下每月平均最高10萬次的查詢次數，較改版前增加23%的瀏覽人次，為不動產工作者的最佳作業工具。

對於地政處連續以「新竹市幸福宜居網2.0」拿下三個獎項的佳績，新竹市長高虹安指出，「新竹市幸福宜居網2.0」以智慧城市目標出發，率全國之先首創建構3D立體圖資加值應用，優化使用者操作介面，並攜手新竹縣政府，提供新竹縣市地理圖資一站查服務，讓大新竹生活圈最新資訊可以一鍵掌握。「新竹市幸福宜居網2.0」連獲3獎項定，具體展現市府為構築安居科技城的願景，藉由ICT資通訊科技解決民眾對資訊需求，提升公部門政策效益及影響力。



高虹安表示，感謝竹縣在整合溝通平台成立後，在地籍圖資上能有更進一步的合作，市府將持續整合竹市幸福宜居網跟竹縣的智慧圖資雲資源，讓大新竹生活圈民眾使用更加便利，透過智慧治理與數位工具，提供市民一站式查詢所需資訊，省時更省力。

另外，地政處在補充說明時也指出，幸福宜居網2.0在優化界面與升級後，以圖像式符號方便非專業的一般使用者可以更直覺方式操作。此外，新版也提供「全國首創」提供跨區域的多樣化資訊，縣市GIS平台中為全台第一個提供跨不同行政區的查詢服務，建置三維建物查詢，亦是全台第一以實際建物測量成果圖三維化為基礎建立的立體建物模組，目前約有2,247個社區已三維化，計31,918個建號，三維建物加值應用，將實價登錄資料置入三維建物立體圖資，並提供總價、每坪單價等20餘項相關資訊供查詢。



地政處強調，為提供多元使用便利性，民眾也可透過不同的行動裝置（手機、平板、筆電、桌上型電腦等）進入「新竹市幸福宜居網」(https://eghouse.hccg.gov.tw)，以綜合定位功能確認目前所在地的地段、地號或建物門牌，不用像過去必須前往地政事務申請指界，不但可節省金錢，還可縮短辦理相關申請的時間。