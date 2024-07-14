房子地段好「租金又便宜」　他加LINE一聊驚覺不對勁！新手法曝光

▲許多人都有租屋需求。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「任何的訂金、租金，都請在看房，契約簽訂後再交付。」臉書社團「信義區三兩事」的管理員東北虎日前發文透露，最近有很多詐騙帳號想加入社團，賣耳機、電器已不稀奇，現在流行的是「房屋出租」，他們會先以便宜價格吸引民眾，再要求支付訂金，藉此騙取錢財。因此他也提醒，若看到條件好但價格過低的房，「拜託請三思」。

管理員東北虎在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，近期有許多詐騙帳號試圖加入各種社團，他們的詐騙手法不再僅限於販售耳機或電器，「現在比較流行房屋出租」。這些詐騙者提供的租屋資訊看似相當誘人，包含物件漂亮、地段佳，而且租金低得令人難以置信。

東北虎透露，有些物件真的很吸引人，連他都想租，因此他就加LINE哈拉一下，至於對話內容，大致是這些物件非常搶手、現在排很滿，如果想要優先看房，就需要先支付訂金，「付訂後馬上安排」。

對此，東北虎建議，若真遇到這種狀況，可以向對方要銀行帳號，並撥打165反詐騙專線，「提供帳號， 銀行會協助列入警示帳戶」。最後他也提醒，若看到一些條件極佳、但租金又低於行情的物件，請一定要謹慎考慮，「任何的訂金、租金，都請在看房，契約簽訂後再交付」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要錢的最貴！不合理的房租很多都是有問題的」、「加LINE的大部分就可以不用考慮了」、「連租屋都能詐騙真的是夠了」、「最近詐騙真的很多，上個月我也差點就被詐到」。也有網友表示，「還好我爸媽不會加別人LINE～教了上百次還是不會」。

本文經東北虎授權引用