表弟買17坪2房2衛「他勸改1衛」被已讀！過來人卻喊讚：住過才懂

▲2衛其實很搶手。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，一名網友表示，表弟買了一間預售屋，17坪2房2衛，加上車位總價1600多萬元，不過，原PO認為2間衛浴太多，建議表弟改成1衛就好，另一間拿來當儲藏間，但表弟卻不願意。對此，信義房屋專家表示，2衛未來會很好賣。

原PO在PTT發文，「怎麼勸退表弟買2房2衛？」表弟日前簽約預售房，17坪2房2衛，含B3車位，總價約1600萬元。但他認為，17坪的房子並不需要配置兩間衛浴，其中一間可以改成儲藏室，不僅可以節省空間，也更實用，「而且房子在2樓，真的急用去1樓公設上廁所就好，還不用自己打掃」。

他提出的建議，被表弟已讀了，讓他很傻眼，「現在年輕人那麼愛住鳥籠，1600萬蛋白區蓋日式平房都能蓋好幾間了」。

貼文曝光，有網友也愛2衛，「2衛的價值高多了，別害人」、「一堆人同時屎在滾就知道2衛的重要了」、「2房2衛比1衛好轉手 」、「一人一間可以省掉很多爭執」、「2房2衛超方便的欸」、「我當年也想改儲藏室，還好沒改」。不過也有人認為，坪數太小，2衛根本是浪費空間，「2房而已為什麼要2衛？17坪還要浪費1坪空間」、「15坪或以下的，才不需要2衛」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，17坪的房子有兩間衛浴不會太多，建商會這樣賣，一定有他的道理，「2房2衛很好賣，市場需求很大」，尤其是上班日的早晨，大家起床搶著要用廁所時，就不需要等來等去，也不會互相干擾。