全家租房！母狂念「要存一半薪水」未來買房　24歲女爆心累

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前感嘆，從出生至今家裡都是租房，直到今年畢業開始上班後，母親就經常念叨，要她每個月存一半的薪水，作為未來的買房基金；然而，現在的房價令她卻步，不禁無奈直呼「只能說現在年輕人生活很不易，我還是躺平好了？」

女網友在Dcard發文提到，她目前24歲，是家中獨女，從小租屋到大，自有記憶以來就一直住在同個地方，今年畢業後，她也從外縣市搬回家。

原PO接著表示，自從她開始工作後，老媽總要她每個月存一半的薪水，「說是留給我們未來買房，但在我看來，所謂的『我們』只有我而已，父母也沒有要幫忙存頭期的意思，當然買了之後也許會稍微分攤房貸，但看到目前的房價，真的只有卻步，以後更不敢想。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

最後，她也不禁感慨，「只能說現在年輕人生活很不易，更何況未來如果我買了後，有一天要結婚跟另一半買房之類的，我能夠負擔這麼多嗎？每個月被房貸壓得喘不過氣，這樣真的是人過得生活嗎？想來想去我還是躺平好了。」

對此，網友們紛紛回應，「惡性循環應該終止在上一代」、「那我會認真的問，爸媽工作一輩子存款有多少？然後算一算我存一半薪水，要花多久才能買得起房，如果爸媽都沒存款，買房別想了，先考慮妳爸媽的晚年退休費和醫藥費」、「自己買不起房，就把這重擔放在子女身上，非常不合理，但感覺妳就是他們最後一根救命繩」、「只能說不要重蹈妳父母的覆轍，一定要買一間房」、「妳爸媽的理財能力可能不好，妳要擔心的是他們退休後的養老金」、「跟妳爸媽說，以前房子便宜你們都買不起了，怎麼會奢望在這個高房價時代靠女兒買房」。