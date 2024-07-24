ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢　地王地標「保泰一品」傲視鳳山

▲鳳山地王地標「保泰一品」具備456優勢，為自住保值、坐等增值優選。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／高雄報導

購屋置產「地段為王」是不敗金律，放眼高雄人口最多的行政區–鳳山，由於居住需求旺盛，房價持續上揚，特別是商圈發展成熟、交通便利的區段，不僅能讓房產保值，甚至有增值空間，往往供不應求。

▲鳳山,五甲,五甲路,五甲市中心,商圈。（圖／城揚集團提供）

▲高雄鳳山因人口多、居住需求旺盛，房價持續上揚。（圖／城揚集團提供）

財經專家田大全指出，房地產的保值性有三大關鍵：一是地段特殊性，涵蓋交通、環境與生活機能；二是稀有性，包括基地規模越大越好、街廓完整方正、建築地標性及產品特色；三為區域的未來發展性，若有公共建設或重大投資計畫，就代表該區的發展前景備受看好。

▲▼坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢　　　地王地標「保泰一品」傲視鳳山 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼五甲屬於鳳山蛋黃區，生活機能成熟。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢　　　地王地標「保泰一品」傲視鳳山 。（圖／記者劉亮亨攝）

田大全進一步分析，自衛武營國家藝文中心完工後，近幾年高雄鳳山地區的發展動向就深受市場矚目，加上2026年即將開幕的日本三井LaLaport購物中心，前景更是一片看好，其中五甲地區因發展較早，屬於鳳山的蛋黃區，商圈與生活機能非常成熟，又有國道一號與台88線快速公路的連通，南來北往交通便利，使得房市表現十分熱絡，自然成為保值首選。

▲▼坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢　　　地王地標「保泰一品」傲視鳳山 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼鄰近國道一號及88快速道路，南來北往交通便利。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢　　　地王地標「保泰一品」傲視鳳山 。（圖／記者劉亮亨攝）

五甲憑藉地段優勢，持續吸引買家進駐，成為鳳山人口密度最高區域之一，剛性需求強勁，房市熱度穩居高雄前段班，也帶動住宅大樓崛起。深耕在地30年的城揚集團，最新力作「保泰一品」，便以地王之姿引發話題。

▲▼坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢　　　地王地標「保泰一品」傲視鳳山 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「保泰一品」周邊有4大百貨商城。（圖／記者劉亮亨攝）

專案經理陳濟熏表示，「保泰一品」位於鳳山區南華路與保泰路口，稀有四面臨路900多坪基地，具備456優勢。4大百貨商城：夢時代、三多大遠百、SKM Park Outlets，以及未來的三井LaLaport，約15分鐘皆可到達；5大高雄軸心幹道：保泰路、南華路、五甲路、中山路和三多路，四通八達輕鬆串接都會核心；6大商圈：五甲、武慶、瑞隆、海洋、大明和保泰，各式店家應有盡有，生活採買相當方便。

▲坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢 地王地標「保泰一品」傲視鳳山。（圖／城揚集團提供）

▲「保泰一品」以24層樓最高地標身段傲視鳳山。（圖／城揚集團提供）

坐擁五甲鬧區繁華機能的「保泰一品」，將以24層樓最高地標身段，搭配別出心裁的建築外觀與設施規劃等，站穩鳳山正核心。陳濟熏補充說道，「保泰一品」採法式美學ART DECO設計，規劃有7大公設，包括健身房、交誼廳、美式運動Bar、兩間KTV等。AB兩棟分別為一層4戶及6戶，主力產品為33-53坪3-4房，成交價CP值高，滿足在地客自住、換屋需求。

▲坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢 地王地標「保泰一品」傲視鳳山。（圖／城揚集團提供）

▲▼KTV與美式運動Bar。（圖／城揚集團提供）

▲坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢 地王地標「保泰一品」傲視鳳山。（圖／城揚集團提供）

交通、商圈、生活機能全到位，助攻鳳山地王身價，隨著市中心土地開發趨於飽和，可遇不可求的大基地、高質感新案愈顯搶手，及早卡位軸心地標，自住保值抗跌，還能坐等增值未來。

【保泰一品】極品3-4房 | 正保泰軸心
【預約專線】07-722-0088
【了解更多】https://bt.baotai-mansion.tw/
【接待會館】高雄市前鎮區永豐路237號

關鍵字：高雄鳳山五甲房地產保值房市保泰一品城揚地王地標

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房仲賣千萬房賺60萬？　資深曝隱形成本、拆解實收比例

據內政部不動產仲介經紀業報酬計規定房仲收取服務費上限為成交價金6%，就有網友在PTT發文詢問，台灣仲介費是不是貴的太離譜了？對此，資深房仲則嘆氣表示，房仲業隱形成本相當高，甚至今日颱風天都還要去「巡水田」，確保物件有無滲漏水。

28分鐘前

妹子苦惱「存款+百萬遺產用途」：要買房還投資？　過來人給建議

有一筆錢可以運用，你會選擇投資還是買房呢？日前就有一名女網友表示，本身有一些存款，加上不久後會拿到數百萬的遺產，因此在思考這筆錢的用處，「要拿去買房，還是投資股票？」貼文曝光後，網友一致建議先好好投資。

50分鐘前

有生子計畫！她猶豫「要賣新房換中古屋嗎」　網見1設備搖頭

新成屋和中古屋，你會怎麼選？一名女網友指出，雖然已經買房，但未來有生小孩的計畫，因此正在考慮是否要買親友的中古屋，不僅坪數比現在的大，也離親友家較近，之後方便照顧孩子。對此，不少網友見到中古屋「1設備」就紛紛搖頭。

1小時前

情殺悲劇不影響　14組人馬搶台中東區凶宅破上拍

位於台中東區一座屋齡33年的大樓社區，20年前9樓戶曾發生駭人聽聞的情殺命案，讓社區長期蒙上凶宅陰影。不過，近期該社區7樓戶落入法拍，卻引來14組人馬搶標，得標者不惜加價269萬元拿下，溢價率超過5成。

1小時前

鄭文燦百坪豪宅房價12年「穩如泰山」　成交均價維持2字頭

捲入貪污風波的前桃園市長鄭文燦，名下資產受到關注。經查他位於南崁的百坪豪宅，屋齡已達25年，由知名豪宅建商中悅打造，12年前購入成交行情2字頭，如今也還在2字頭，無明顯成長。

2小時前

270公尺開出5家！　南高雄「火鍋一條街」爆紅

南部人超愛吃火鍋，不管夏天、冬天隨時都能來一鍋。南高雄以前因商圈轉移中山二路空了不少店家，現在短短270公尺就有5家火鍋店，堪稱「火鍋一條街」。信義房屋專家表示，中山路餐飲業多，店面租金降低後，店家逐漸聚集，成為知名餐飲商圈。

4小時前

婆婆幫出頭期款「不准找房仲」　鄉民提1招善意謊言被讚爆

婆婆贊助頭期款，但堅持建議不要找房仲，以省下服務費，讓小倆口相當苦惱。對此，有網友提出1招「善意的謊言」被全場讚爆，不過信義房屋專家仍建議，以交易安全、物件獨一無二的角度說服長輩。

5小時前

台中西區加油站1.9億賣同業　買家背景橫跨食品、建築業

位於台中市西區五權路上「山隆加油站」以1.939億元交易給「北基加油站」，創下2024年以來西區總價最高交易。信義房屋專家表示，加油站交易並不多見，但其買家背景「穩贏」。

5小時前

日立冷氣恐成歷史！不敵3大巨頭夾殺　爆退出家用空調市場

家用空調市場競爭激烈，傳出日本電機大廠日立製作所（Hitachi）將要退出生產的消息，並將旗下空調事業合資公司考慮賣給德國博世(Robert Bosch)。

5小時前

新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

新青安政策是春藥還是毒藥？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，針對消費者、政治人物對新青安的5大質疑，包括助漲房價、宛如美國次貸風暴、年輕人成接盤俠、造福投機客、5年後導致泡沫化，一一回擊。

6小時前

慵懶女聲版《稻香》驚豔全場　她就是《體面》原唱！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

日立冷氣不敵3大巨頭夾殺　爆退..

神秘「東區大地主」1000萬現..

新竹縣市外溢買盤湧入　頭份、竹..

鄭文燦百坪豪宅房價12年「穩如..

688萬→1.1億？中都透天6..

日本旅遊「出門被收房卡」！內行..

「營建股王」砸5.05億買13..

房貸餘額暴增逾9千億　傳銀行拒..

270公尺開出5家！　南高雄「..

台中西區加油站1.9億賣同業　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房仲賣千萬房賺60萬？　資深曝..

她苦惱「存款+遺產用途」　過來..

她有生子計畫「該換中古屋嗎」　..

情殺悲劇不影響　14組人馬搶台..

鄭文燦百坪豪宅房價12年「穩如..

270公尺開出5家！　南高雄「..

婆婆幫出頭期款「不准找房仲」　..

台中西區加油站1.9億賣同業　..

日立冷氣不敵3大巨頭夾殺　爆退..

新青安被批市場毒藥　內行人回擊..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366