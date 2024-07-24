坐擁4百貨、5幹道、6商圈優勢　地王地標「保泰一品」傲視鳳山

▲鳳山地王地標「保泰一品」具備456優勢，為自住保值、坐等增值優選。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／高雄報導

購屋置產「地段為王」是不敗金律，放眼高雄人口最多的行政區–鳳山，由於居住需求旺盛，房價持續上揚，特別是商圈發展成熟、交通便利的區段，不僅能讓房產保值，甚至有增值空間，往往供不應求。

▲高雄鳳山因人口多、居住需求旺盛，房價持續上揚。（圖／城揚集團提供）

財經專家田大全指出，房地產的保值性有三大關鍵：一是地段特殊性，涵蓋交通、環境與生活機能；二是稀有性，包括基地規模越大越好、街廓完整方正、建築地標性及產品特色；三為區域的未來發展性，若有公共建設或重大投資計畫，就代表該區的發展前景備受看好。

▲▼五甲屬於鳳山蛋黃區，生活機能成熟。（圖／記者劉亮亨攝）

田大全進一步分析，自衛武營國家藝文中心完工後，近幾年高雄鳳山地區的發展動向就深受市場矚目，加上2026年即將開幕的日本三井LaLaport購物中心，前景更是一片看好，其中五甲地區因發展較早，屬於鳳山的蛋黃區，商圈與生活機能非常成熟，又有國道一號與台88線快速公路的連通，南來北往交通便利，使得房市表現十分熱絡，自然成為保值首選。

▲▼鄰近國道一號及88快速道路，南來北往交通便利。（圖／記者劉亮亨攝）

五甲憑藉地段優勢，持續吸引買家進駐，成為鳳山人口密度最高區域之一，剛性需求強勁，房市熱度穩居高雄前段班，也帶動住宅大樓崛起。深耕在地30年的城揚集團，最新力作「保泰一品」，便以地王之姿引發話題。

▲「保泰一品」周邊有4大百貨商城。（圖／記者劉亮亨攝）

專案經理陳濟熏表示，「保泰一品」位於鳳山區南華路與保泰路口，稀有四面臨路900多坪基地，具備456優勢。4大百貨商城：夢時代、三多大遠百、SKM Park Outlets，以及未來的三井LaLaport，約15分鐘皆可到達；5大高雄軸心幹道：保泰路、南華路、五甲路、中山路和三多路，四通八達輕鬆串接都會核心；6大商圈：五甲、武慶、瑞隆、海洋、大明和保泰，各式店家應有盡有，生活採買相當方便。

▲「保泰一品」以24層樓最高地標身段傲視鳳山。（圖／城揚集團提供）

坐擁五甲鬧區繁華機能的「保泰一品」，將以24層樓最高地標身段，搭配別出心裁的建築外觀與設施規劃等，站穩鳳山正核心。陳濟熏補充說道，「保泰一品」採法式美學ART DECO設計，規劃有7大公設，包括健身房、交誼廳、美式運動Bar、兩間KTV等。AB兩棟分別為一層4戶及6戶，主力產品為33-53坪3-4房，成交價CP值高，滿足在地客自住、換屋需求。

▲▼KTV與美式運動Bar。（圖／城揚集團提供）

交通、商圈、生活機能全到位，助攻鳳山地王身價，隨著市中心土地開發趨於飽和，可遇不可求的大基地、高質感新案愈顯搶手，及早卡位軸心地標，自住保值抗跌，還能坐等增值未來。

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