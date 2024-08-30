首爾摩天大樓夢碎！媒體城新地標「連續流標5次」　工地空轉12年

▲首爾市原計畫在上岩數位多媒體城興建一棟133層樓高的摩天大樓。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

上岩數位多媒體城位於首爾市麻浦區，成為繼汝矣島後第2個集結南韓各大廣電和娛樂公司的園區。自從台北101大樓竣工後，首爾市府原定在該園區興建一棟高達133層樓高的摩天大樓，甚至還曾經於2009年盛大進行動工儀式，然而金融危機後資金調度困難，加上近來成本增加，最終使市府被迫放棄計畫。

根據《朝鮮日報》，隨著數位多媒體園區的發展，首爾市府從2000年代就計畫在該園區內興建一棟133層樓、690公尺的超高層摩天大樓，在面積3萬7262平方公尺的腹地上打造出以高麗青瓷為外型的首爾西北地區知名地標，完工後可望成為繼哈里發塔後全球第2高建築物，2008年由大宇建設等25間企業所出資的「Seoul Lite Tower」作為優先協商對象。

該棟摩天大樓原定斥資3兆7000億韓元興建，2009年還對外盛大開工，豈料不久後卻剛好碰上全球金融危機，導致興建方資金調度困難，最後於2012年被破放棄事業計畫，此後該片腹地便「空轉」至少12年。

2020年，文在寅政府打算在這片腹地興建2000戶租賃住宅，然而卻因為擔憂房價下跌，而遭到當地居民群起反抗，最後只能又被迫放棄計畫。直到2021年吳世勳贏得市長補選後，才決定於去年3月重新推動摩天大樓興建事業，並於去年12月計畫大樓高度為100層樓以上，住宅比率則從20%上調至30%。

然而，即便首爾市府有重啟事業的打算，卻因為近年來受到俄烏戰爭、通貨膨脹導致建材成本與人事費用上漲，使得根本沒有企業想要投標，最終被迫第5度流標。

報導指出，隨著近年來興建成本大為上漲，導致根本沒有企業有心想要蓋一棟超高層摩天大樓，首爾市府決定改變興建方向，不排除參考美國拉斯維加斯的威尼斯人酒店沉浸式體驗球型場館「MSG Sphere」，該棟球體建築物以劃時代的造型吸引觀光客聚集，今年1月吳世勳就曾來此觀摩。

只不過，自從樂天世界塔於2016年完工後，首爾市便未曾再成功推動超高層摩天大樓的興建。對於摩天大樓興建計畫數度流標，上岩洞當地44歲居民朴某感嘆，「當初因為摩天大樓興建計畫，才決定入住此處，沒想到數位多媒體城的核心設施卻超過20年都還是空地狀態，真是氣死人了。」