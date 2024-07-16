冷氣開28度「一周電費破千」　租屋妹傻眼：只吹4小時！內行揪2關鍵

▲隨著天氣越來越熱，很多人不開冷氣就沒辦法睡好。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／閔文昱報導

隨著電價調漲，不少民眾開始關注家中電器的耗電量，希望透過調整用電習慣來省荷包，不過一名女網友透露，她搬到新租屋處的電費是一度6.5元，即使每天冷氣只開28度且僅運作3至4小時，她一周的電費仍然高達千元，讓她大感吃不消。對此，有內行人也點出其中2大關鍵，並直言「真的會很噴錢」。

一名女網友在Dcard發文表示，她最近搬到新的租屋處，電費為一度6.5元，然而她只住了一個禮拜，電卡的錢就從2000元變成970元，「只要有開冷氣，電費就會用噴的」，甚至冷氣才開28度、平均開3到4小時而已，電費仍高得嚇人。

▲原PO分享自家冷氣機型。（圖／翻攝自Dcard）

原PO質疑，她過去的租屋處一度電6元，2000可以撐快一個月半，且她在原本的租屋處還會忘記關冷氣，開一整個晚上，但都不至於消耗這麼誇張，當時溫度也都調在25、26度，比現在還低，請房東找水電來檢查也都說正常，讓她無奈求問「想問大家這真的正常嗎？冷氣開的時長比原本短溫度也開比較高卻貴很多，一度6元跟6.5元有差這麼多嗎？」

貼文一出，隨即有內行人點出大坪數跟定頻冷氣是關鍵，「大坪數+定頻冷氣真的會很噴錢，尤其是壓縮機沒在停的」、「有可能現在這裡不是變頻的然後又比較大台一點」、「房間大小和設定溫度都有關係！而你不是變頻又是10年前的產物⋯房東自然沒必要換，因為耗電又不是他付」、「空間大小也有差」、「很吃空間，然後也很吃冷氣」。

針對定頻冷氣的省電方法，本站過去曾整理「定頻冷氣『省電5用法』 2種使用者購買最適合」一文，方法包括設定適當的溫度、維持冷氣設備的清潔、使用風扇輔助、安排運行時間以及檢查門窗密閉性，不過達人也表示，近年氣候變遷、天氣變化大，夏日可能會面臨的溫度越來越高，一台冷氣通常一買至少用上5年，很難說之後會不會改變使用方式，建議多查詢政府是否再釋出節能補助方案，最好還是選擇購買變頻產品為優先考量。