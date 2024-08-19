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台中住宅掀輕奢主義！專家：購屋重區段＋品牌　七期秋紅谷「惠宇大疆」成首選

▲台中住宅掀輕奢主義！專家：購屋重區段＋品牌，七期秋紅谷「惠宇大疆」成首選。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）


記者王威智／採訪報導


七期是台中市政經核心，生活、商業和交通便利性堪比台北市的信義區，已成為不少置產族的首選。區內擁有歌劇院、百貨公司、書店和星級飯店等設施，並吸引了眾多世界百強企業和豪華辦公大樓進駐。這些成熟的生活商圈，為居民提供了極大的便利和舒適。此外，該區還規劃有大片的公園綠地，如秋紅谷公園，為住戶帶來綠意盎然的生活環境。

▲▼台中,七期,臺中國家歌劇院。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼七期是台中市政經核心，生活、商業和交通便利性堪比台北市的信義區，已成為不少置產族的首選。（圖／記者姜國輝攝、惠宇建設提供）

▲▼ 。（圖／惠宇建設提供）

財經專家盧燕俐指出，七期對台中市的重要性如同信義區之於台北市，是所謂「黃金區域中的蛋黃區」。交通優勢也是其一大亮點，「台74線快速道路和未來的捷運藍線讓居民無論南來北往都非常方便，能夠快速銜接國道和台中高鐵，顯著提升了區域的交通便利性。加上市政路延伸工程至中科，吸引許多科技新銳到此置產。」綜合該區域優勢，也吸引了眾多科技公司進駐，盧燕俐說：「如艾司摩爾和東京威力等半導體巨頭，為區域帶來更多就業機會和經濟活力。最新統計顯示，未來兩年內至少會有四家星級以上的飯店在此開幕，進一步提升區域的生活品質和投資潛力。」

而置產首重區段，豪宅林立就是最佳證明，不過買房怎麼挑？盧燕俐表示，「消費者需要做一些功課，去了解和比較不同的品牌，像是在地深耕的建設公司產品，為什麼可以賣得比較快？因為其品牌力就是銷售力，當一個品牌在地深受喜愛且有著經典地位時，其實並不需要太多的廣告宣傳。因為大家心中已經有了該品牌的印象，並認同它是一個優質的品牌。」

▲▼ 。（圖／惠宇建設提供）

▲▼歌劇院、百貨、書店、星級飯店齊聚與世界百強企業、豪辦為鄰，成熟生活商圈更是捷運、交通便捷之處。（圖／惠宇建設提供、記者姜國輝攝）

▲▼台中,台灣大道,中山高,台74線,路牌。（圖／記者姜國輝攝）

惠宇營建機構台中起家、深耕在地40餘年，不只深獲台中當地人的好口碑，更在 2022年成為全台推案十大建商之一，獲獎連連：「臺中市都市空間設計大獎」殊榮肯定，近年推出的「惠宇觀 市政」不僅獲行政院環保署評選為「中區優良示範點」，「惠宇上晴」更榮獲首屆「臺中樂居 金獎」肯定，2023 年在南七期推出戶戶面對文心森公園的「惠宇大其心」，融入生態綠美學的低碳生活概念，是對永續建築的貢獻。惠宇營建在過去一年中在ESG永續議題上的網路互動力增長6.8倍，推動綠建築和生態宅獲得好評，並榮獲2023年網路口碑之星「宅經濟領域」策略卓越獎。

惠宇營建在選地方面，特別注重交通便捷和綠化覆蓋率高的地區。其業務部課長魏鴻志表示，「公司過去推出的一些知名建案，如位於府會園道旁的惠宇天青、夏綠地園道旁的惠宇市政觀邸，以及文心森林公園旁的惠宇大其心，都是以這些標準為選址依據。這些地段不僅交通便利，也擁有豐富的綠色環境，為居民提供了優質的生活條件。」

▲▼ 。（圖／惠宇建設提供）

▲▼惠宇深耕在地40餘年，不只深獲台中當地人的好口碑，更在2022年成為全台推案十大建商之一，連連獲得大獎肯定。（圖／惠宇建設提供、記者姜國輝攝）

▲▼台中,七期,惠宇營建機構,惠宇大疆,過往實績。（圖／記者姜國輝攝）

七期豪宅拔地起以秋紅谷公園為核心，隨著近年房市吹起小宅風，惠宇建設將在七期秋紅谷景觀生態公園周邊推出輕奢主義住宅「惠宇大疆」，引起住宅巿場關注。惠宇業務部課長魏鴻志表示，「惠宇大疆全案規劃為地上31層、地下8層，採用SRC結構，基地四面臨路，面積達1320坪。這次推出的產品配置為30至55坪，涵蓋二至四房。」過去七期推出的主要產品以百坪為主，這讓許多民眾無法負擔。而惠宇大疆這個案子則因應現代居住的精實化需求，推出各有門戶的生活形態，這種設計已經非常普遍，能夠更好地滿足不同需求的客層。

台中七期經過三十幾年的淬鍊，已經形成了今日的都市風貌。隨著公共建設逐步到位，各大開發商紛紛進駐中心商業區，為區域帶來實質性的利多，不僅僅是話題，而是逐漸兌現的現實，勾勒出未來的黃金價值。惠宇憑藉其半世紀的建築經驗，選擇在秋紅谷這塊珍貴地段，打造全新的居住體驗。

▲▼台中,七期,秋紅谷公園。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼惠宇建設將在七期秋紅谷景觀生態公園周邊推出輕奢主義住宅，其業務課長魏鴻志認為精實化需求下「惠宇大疆」能滿足不同客層。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台中,七期,惠宇營建機構,惠宇大疆,過往實績。（圖／記者姜國輝攝）

接待會館：朝馬路‧朝富二街
禮賓專線：(04)2707-8799
本案資訊：https://bit.ly/huyuu-ET

關鍵字：台中七期秋紅谷輕奢主義建設

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