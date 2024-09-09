夜班警衛狂打盹「砍了沒差」？資深房仲愣：1種社區才這麼說

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日網上出現一篇討論，有社區住戶求助，撤夜班和漲管理費該選哪個？一名資深房仲就在粉專直呼，「我個人支持漲管理費。畢竟這是維持一個社區運作的基本，該付的錢就要付，不要省。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文指出，這兩個選項中，他個人支持漲管理費，「畢竟這是維持一個社區運作的基本，該付的錢就要付，不要省。」

若有人說「很多夜班警衛都在打盹睡覺，感覺聘請的效益不大」，他則認為，警衛的存在，就是有總比沒有來得好，「那些會說只有半天警衛也沒差的，大多是社區經濟條件不允許，他們才這麼說的。」就算夜班警衛只是坐在那滑手機，小偷想偷東西，也比較不會找有警衛的社區下手。

他補充道，自己探討的情況是「原本社區有24小時警衛，現在面臨是否要砍班（減少支出）的煩惱」，往往代表社區的財務出現問題，導致無法因應通膨，或器材耗損的發生。若一開始就知道社區規模不大，他認為建商有必要在預售階段，就向購戶說明社區營運管理策略，以免發生類似窘況。

最後他指出，社區住戶的共識非常重要，若沒有基本的共識，像是住戶分成追求省錢與追求享受派，社區營運起來就會相當辛苦。貼文引發討論，「我朋友小社區不只砍掉夜班警衛，還砍掉子母車」、「有沒有管理費很重要，一個社區的品質看得出來，砍費用一定都會反映社區環境」、「好的管理體制絕對是能維持社區房價的關鍵」、「但是要漲管理費真的很困難。」