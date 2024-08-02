首爾住宅園區完工　幼稚園樓上是「更生人求職中心」！居民誓死反對

▲首爾市江東區大規模住宅園區「OLYMPIC PARK FOREON」今年11月起開放入住。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓首爾市江東區一座公寓大樓住宅園區已經完工，該園區擁有85棟大樓，預計今年11月就會陸續開放居民入住，業者打算在大樓地下1樓至地上4樓引進各種文化社會福利設施，包括公立幼稚園、青少年中心等，豈料當一宣布「自活中心」進駐的消息後，便吸引大批民眾反對，擔憂幼童安全。

根據韓媒《先驅經濟報》，首爾特別市江東區遁村洞將興建大規模的住宅園區「OLYMPIC PARK FOREON」，規劃興建85棟大樓，其中最高可達35層樓（120公尺），預計可供1萬2032戶入住，最快預計今年11月開放入住，包括多項文化社會福利設施也準備跟著進駐，協助完善居民們各種生活設施。

相關業者指出，他們規劃從地下1樓至地上4樓引進各種文化社會福利設施，包括1樓預計讓國公立幼稚園或托兒所進駐、2至3樓開放讓江東生鮮超市進駐、3樓則預計設為多功能照護中心和青少年支援中心、4樓則預計設為江東區青少年諮詢福祉中心，而江東地區自活中心則位於2樓。

然而，當民眾一聽到「地區自活中心」即將進駐大樓的消息後，便感到相當震驚，認為必須阻止該設施進駐，否則未來恐將成為1樓幼稚園或托兒所的威脅。江東區廳（區公所）關係人士解釋，「舊的江東地區自活中心使用空間狹小，因此才預定遷移至文化福利設施」。

原來，韓文當中的「地區自活中心」，其主要業務為協助有勞動能力的低收入戶，賦予其尋找工作或就業的機會，其中還提供各種教育或諮詢服務，協助求職或創業等。

然而，當地居民們卻還是要求地區自活中心能夠從新大樓撤離，因為居民們擔心未來該設施恐怕會人蛇雜處，包括出獄後的更生人、精神疾病患者皆有可能前來此處尋找就業機會，然而樓下（1樓）就是幼稚園，一旦擁有性侵前科的更生人前來此處，後果將不堪設想，且附近也有國小（遁村國小）。

當地居民怒批，這項政策是威脅居民生命安全的「桌上行政」，根本是紙上談兵。