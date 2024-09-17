家人沒贊助！她靠「4方式」賺錢　29歲終於買房：心裡很踏實

▲有沒有人是靠自己買房的？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房不是一件簡單的事，除了自己努力存錢，很多人也會靠父母贊助幫忙。近日就有網友發文表示，似乎不少人都因為家裡幫忙才有辦法買房，但有沒有人和她一樣，是全靠自己或和伴侶一起買的呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「有人一樣買房是靠自己的嗎」為標題發文，透露她目前在某公司上班，然後下班會做直播、做網拍，另外也會存股，她每天都很克制的花錢，最後終於在29歲時，於新北買下第一間房。

原PO表示，買房雖然辛苦，但買下去的那一刻，內心真的很踏實，也覺得幸運。與此同時，她也好奇，現在有很多人買房會靠家裡幫忙，那有沒有人和她一樣是靠自己或是和伴侶一起購入的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「靠自己的50萬加靠自己的爸爸900萬」、「想上車、但太難了，月繳可以付、沒有頭款」、「爸媽給200萬，借我800萬買房，我每個月有還1萬」、「母親贊助10萬、哥哥1萬（聊表心意），剩下靠自己（小坪數）」。

還有網友表示，「我是能自己買，只是丈母娘人很好，贊助了部分錢，仍然感謝她，多的錢就拿去投資了」、「靠自己+1，真的是捏著過日子」、「跟另一半買房的真好，房貸直接除以2，可以選的物件價格也是翻倍。我就只能買小坪數，也可能是我賺不夠多」、「32歲靠自己，全盛時期一天斜槓N個工作，一天睡2、3小時，地標北市一間、中市兩間」。話題引發討論。