住2樓是什麼感覺？他列優點...網卻點出3問題：不用氣密窗會瘋掉

▲買房會選擇住在幾樓？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房時，會選擇住在幾樓？近日有網友發文表示，若住在二樓，去超商很方便，且就算要爬樓梯，也不會太累，唯獨看向窗外，可能視野不會很好，有人住過二樓嗎？是什麼感覺呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「住在大樓公寓華廈的二樓，是什麼感覺」為標題發文，提到住二樓的話，要去超商逛逛時很方便；若遇到災害，比較有可能從窗戶逃生；若等不到電梯，走樓梯也不會太累。

原PO接著也說，與一樓相比，住在二樓似乎比較不會看到蟑螂、老鼠的蹤跡。雖然二樓的視野可能比較不好，但如果外面剛好是樹，陽光照射下來也很美，有沒有人住過大樓、公寓或華廈的二樓，會是什麼感覺呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很好，坐在陽台喝茶，看小朋友在樓下玩耍」、「感覺外送下去拿也沒差」、「蠻喜歡二樓的，不擔心停電要爬太高，地震也不會很可怕」。

不過也有網友點出3問題，「最怕的只有管線塞住」、「二樓很吵，最怕塞馬桶、淹大便」、「婆家公寓二樓，樓下是便利商店還蠻方便的，但真的吵，汽機車聲、人聲，不用氣密窗會瘋掉」、「下雨天陽台漏水，孔會倒灌」、「以前住二樓，有次外面下大雨還是颱風，水從陽台排水孔一直冒出來」、「倒灌很恐怖」。

雖然有些人不傾向住在二樓，但信義房屋左營明華店專案經理汪道涵過去曾指出，二樓最大的優勢就是價格，房價有機會比均價少1至2成。另也有代銷業者透露，二樓與其他樓層相比，議價空間通常會比較大，所以CP值反而高，若資金有限，選二樓會負擔比較輕。