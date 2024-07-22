剛畢業「爸媽計畫幫買房」她卻搖頭！女吐真實原因　網一看狂勸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友剛從大學畢業，爸媽便打算幫她買房，而她也需一同分攤房貸；不過她坦言，考量到未來的工作性質，更傾向買車，於是發文請益「這個先買車不買房的想法是否正確呢？」

女網友在Dcard發文提到，「剛畢業父母打算買房子給我，但考慮到之後不會在當地工作，所以還沒有自住的需求，想跟父母說買車對我比較有幫助，因為之後工作是業務類型，要時常到處跑。」

原PO直言，家裡並非富裕到隨便就能買房，「買了我也要一同分攤房貸，於是想向父母提說先不用買房，買車就好，剩餘的資金讓家人拿去投資其他方向。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不過，她話鋒一轉，表示「不過，現在若不買房，等幾年後價格一定會上漲，想詢問先買車不買房的想法是否正確呢？」

對此，網友們一面倒選擇買房，「車是負資產，妳用車賺的錢，能否跟得上房子的漲幅，是的話買新車；不是的話，先買房，後續房子增貸買中古車」、「房比車還有價值，房子會隨著時間增值，車子會掉價，當然選房」、「如果妳覺得以後一定漲，那當然是先買房」、「絕對是房子，就算妳不住也能租給人啊，買不買房也不會影響到妳要不要去外地工作，反正妳爸媽要買給妳，先有房就對了」。