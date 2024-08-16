▲冠德永續森活節熱鬧登場，實現三重綠色森活。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

由冠德建設舉辦的 「冠德永續森活節」熱鬧登場，在這邊不僅有永續好感市集、還有風格餐車、以及手作活動等等，最特別是還有「ESG永續策展」以及「一戶一樹行動」，「一戶一樹」是冠德建設與社會企業及大學合作，每銷售一戶便認養一樹，冠德建設希望打造綠色森活，「冠德永續森活節」邀請大家一起從社區出發，擴大永續影響力。

▲▼由冠德建設舉辦的 「冠德永續森活節」熱鬧登場，吸引許多民眾前來共襄盛舉。（圖／記者鄭遠龍，下同）

活動熱鬧滾滾，有療癒的歌聲陪伴大家一起逛市集、吃美食，還有國寶級陀螺王阿海師出神入化的表演獲得滿滿掌聲，另外，DIY手作活動更是讓大小朋友玩得超開心！

▲▼活動熱鬧滾滾，有療癒的歌聲陪伴大家一起逛市集、吃美食，還有手作DIY課程。

座落三重左岸的永續綠建築「冠德心天匯」，擁有將近2500坪的稀有大基地，主打40-60坪，3-4房規劃，指定房型戶戶格局方正，客廳大面採光正對陽台，迎面而來的大面窗景，讓人一回到家就能甩掉壓力好好放鬆，冠德心天匯全棟耐震六級，規劃取得黃金級綠建築認證。

▲▼座落三重左岸的永續綠建築「冠德心天匯」，擁有將近2500坪的稀有大基地。

「冠德心天匯」設有豐富的全齡化健康公設，包括室內泳池SPA會館，在家就可以天天度假，還有充滿人文氣息的冠德遠見圖書館，讓住戶感受溫潤的美學饗宴，也讓社區更有品味高度，另外，還有多功能廚藝交誼廳、健身房、身心指標檢測站等等公設，「冠德心天匯」一系列的「冠德方舟計劃」，以未來接待所、在地公益合作、一戶一樹行動等等實際行動，帶領三重一起改變，打造城市綠洲般的居住品質，受到許多在地人及雙北購屋族的青睞。

▲▼設有豐富的全齡化健康公設，包括室內泳池SPA會館、充滿人文氣息的冠德遠見圖書館等等。

從建築改變生活，打造永續生活共融圈，創立45年的冠德建設，將ESG永續信念深植企業經營，結合綠色低碳及智慧建築設計，翻轉土地能量、創造城市新生，希望住戶跟家人能夠享有幸福的美好生活，而「冠德永續森活節」讓住戶與鄰里一同體驗綠色生活的美好，感受永續宅的幸福價值。

▼冠德建設將ESG永續信念深植企業經營，結合綠色低碳及智慧建築設計，創造城市新生。