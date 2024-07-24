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兒看「汪汪隊」突一片黑　網問：高樓層停電怎麼辦？

▲▼颱風,停電,緊急發電,電梯 。（圖／記者張雅雲攝）

▲凱米颱風襲台，導致全台各地大停電，影響逾上萬戶次。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

凱米颱風襲台，導致全台各地大停電，影響逾上萬戶次，高雄24日風雨比預期大，不少區域都傳出停電災情，就有高雄人發問，剛剛眼前一黑以為是舊疾復發，還好是停電，忍不住上網取暖，專家表示，颱風天停電，社區通常都有緊急發電設備，不用太擔心。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

高雄有網友在PTT上發文詢問，有人家停電的嗎？原PO透露，在家看汪汪隊，突然眼前一黑，當下以為是老症狀又發作，旁邊的兒子突然問誰關我電視！讓他慶幸「好險是停電，不是舊疾復發」，就有網友開玩笑說，「你慘了，沒電事小，沒有汪汪隊你兒子要鬧惹。」

台電指出，高雄自清晨開始出現一波波的強降雨，合計共近3萬停電戶數，台電目前正持續進行電力修復，截至24日17時，已有2萬1312戶恢復供電，尚有約7815戶停電中。

▲▼颱風,停電,緊急發電,電梯 。（圖／記者張雅雲攝）

▲遇到停電，大樓都有發電機，保持可以讓電梯運轉跟緊急照明。（示意圖／記者張雅雲攝）

遇到停電相當惱人，也有民眾擔心一旦臨時停電，萬一住高樓層，要回家怎麼辦？高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，通常大樓都設有緊急發電機，保持可以讓電梯運轉跟緊急照明，民眾不必特別擔心若停電需要爬樓梯，因此特意買低樓層。

不過緊急發電機僅供電梯、緊急照明，回到家中仍是停電狀態，各項電器都無法使用，謝哲耀表示，部分大樓在住家設有緊急電源插座，停電時會自動切換到大樓自備的緊急發電機，繼續供電，通常在廚房會有1組插座，緊急提供冰箱可以持續供電。

謝哲耀透露，現在也有新能源大廠推出家用儲能設備，民眾購買後，有專人到府安裝，平日可透過該設備儲電，也可在停電時使用，萬一停電，一接上自家電器就能派上用場，也有愈來愈多民眾擔心停電先入手，只是設備體積較大，也有民眾覺得太佔空間，先忍受一時不便就好。

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關鍵字：停電颱風高雄發電機災情

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