新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

▲新青安政策被部分民眾、政治人物認為是房市毒藥。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

新青安政策是春藥還是毒藥？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，針對消費者、政治人物對新青安的5大質疑，包括助漲房價、宛如美國次貸風暴、年輕人成接盤俠、造福投機客、5年後導致泡沫化，一一回擊。

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民眾對新青安的第一個質疑是，消費者會出現把1000萬元用滿的心態，也就是購屋總價1250萬元，而這價格也成為房市地板價，推升原本較低價、不足1250萬元地區的房價。

蔣哥表示，1000萬元是房貸上限，但不是所有人都貸到1000萬元，據財政部統計，一直到今年貸款金額才突破800萬元。他說，使用新青安的消費者不是所有都是預算有限的年輕人，50~60歲以上大有人在，他們不在意貸款成數與年限，只是想拿到更好的利率條件。

第二質疑是，新青安房地利率僅1.775％，寬限期每月不到1.5萬，使得年輕人覺得租不如買，之後寬限期到了，如果繳不起賣掉就好，將會導致美國次貸風暴類似狀況。

蔣哥說，所有選擇買房的人，都是基於租不如買，因此不要污名化新青安。另外，美國次貸風暴的背景與當今國內大不相同，主要有3大點，首先美國是高利環境，且美國儲蓄率是3.4%，而台灣至少在30%以上。第三美國當時有許多中小型銀行承作，而台灣的新青安是由八大行庫承作，風險壓力評估妥善。





▲蔣哥強調，台灣的新青安是由八大行庫承作，風險壓力評估妥善。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

第三質疑是，新青安去年8月上路以來，房價上漲10%，但這3年政策補助其實只有10萬元，讓貪圖一點點補貼的年輕購屋族成為房價接盤俠。

蔣哥說，這假設就是個錯誤，根本不會有人為了利息補貼去買房，年輕人要的是貸款年限與寬限期，使購屋門檻降低，並提早搭上房價成長的列車。

第四質疑是新青安是造福投機客的政策，以期貨概念進場，5年出手賣掉，還可規避房地合一稅。蔣哥表示，寬限期不是萬惡的，也沒人規定不能提前償還，另外寬限期也不是新發明的，過去民間也有部分銀行大推寬限期，操作年限甚至比5年更長。

第五質疑是新青安上路後5年，許多年輕人無力償還房貸，市場將出現大量拋售，進而在2028年出現房市泡沫破裂。蔣哥認為，房地產是反映經濟基本面，5年後若國內經濟發展依舊，加上新青安本身良好的篩選、風控機制，不會出現拋售與房市泡沫危機。

▲蔣哥認為，5年後若國內經濟發展依舊，不會出現拋售與房市泡沫危機。（示意圖／ET資料照）