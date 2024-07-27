存款快空了！買完房「想到1事」他超頭痛　全場搖頭：值得高興

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房不只要準備頭期款，還要抓裝潢、家電等預算。就有網友哀號，買完房後存款所剩無幾，但還要買必需家電，想到就頭痛，「看到別人裝潢得漂漂亮亮就覺得好羨慕。」對此，信義房屋專家認為，每個人對生活品質要求不同，其實可以先觀察看看自己到底需要什麼家具家電，達到減少預算的目的。

有網友在「買房知識家」表示，「買完房後存款所剩無幾，還要買必需家電」，像是洗衣機、冷氣、床等等，令他直呼「想到就頭痛，更別說沙發電視那些」，看到別人裝潢得漂漂亮亮，就覺得好羨慕。原PO也透露，他是一人負擔買房，「突然覺得壓力好重」。

看到貼文後，眾網友紛紛打氣，「有自己的房子代表有自己的空間跟主導權，也是獨立生活的象徵，是很值得高興的」、「我媽媽說當年她買房之後，全家客廳只有一張餐桌。大家都是撐這樣來的，放心，你沒有跟大家不同」、「我年輕時也是，買完房子空屋入住，連裝窗簾的錢都沒有，有了自己的家，才覺得人生終於安定了，加油！」

還有過來人分享，「也是一人買房，付完頭期款，現金也剩不多，我沒有裝潢，只有做一個廚房中島，還有遮雨棚，然後分月買家具與電器，不要一次買齊，撐過前半年，現金就沒那麼吃緊了」、「我也是一人成家，全部靠自己買了一個小房。正在做最後的浴室裝修，必要的家具從IKEA先買，其他的慢慢再補齊，月底就要搬入，正式脫離20年的租屋人生了！」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，每個人生活上會用到的家具、家電不同，要考量自己的必需品是什麼，列出最必要、次要和想要的清單，再依能力添購。至於真的想要裝潢的話，可以考慮「輕裝潢」，像是使用有設計感、增加明亮度的燈具，或是採用木質地板設計等等。