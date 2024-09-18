說好婆婆會出頭期款！夫妻下斡旋「才知要還錢」　兩派戰翻

▲下斡旋後，原PO才知道頭期款要還。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「如果當初婆婆說頭期是借的，我們也不會買！」一名網友發文表示，當初因為婆婆說要幫忙出頭期款，所以他們就果斷買房，然而等到他們下斡旋，才得知這筆錢是要還的，讓她覺得難以負擔，「到底是誰的問題？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，起初因為婆婆允諾要幫忙出頭期款，所以夫妻倆就果斷買房，然而等到下斡旋，婆婆才告訴兩人，那筆錢「是跟外婆借的，還是要還」，現在他們不但要負擔小孩的費用、房貸，還要還頭期款。

雖然老公覺得這沒有什麼，但原PO認為，如果當初婆婆有說清楚頭期款是用借的，他們也不會買房，「因為要還這麼多，怎麼負擔得了？那到底是誰的問題？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你們夫妻的認知問題。怎麼會覺得不用還呢？但不用利息要偷笑了」、「其實現在房價很高，還好當初有買，不然現在根本買不起」、「肯借不錯了啊，不過事前沒講清楚也是很麻煩」、「賣掉就好了啊！現在賣還有賺幹嘛不賣」、「到底是誰的問題？難道你都不覺得自己有問題」。

也有網友認為，「買房還是靠自己吧」、「我還寧可是借，起碼錢還了，我底氣還在，畢竟拿人手軟」、「我不喜歡拿父母親錢，因為怕親情勒索，公婆也一樣」、「買房靠自己比較實在，雖然辛苦，但至少有底氣」、「自己買才有底氣，才有話語權」。