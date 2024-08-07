▲台積電與捷運藍線雙利多發威！卡位西台中核心，稀有站前雙商圈。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

台灣受惠於AI帶動科技產業蓬勃發展，讓擁有高科技產業廊帶的西台中區域，成為近年來的購屋熱區，再加上台積電中科擴廠帶動以及捷運藍線拍板定案，還有台中機場擴建第三航廈等等利多，讓許多大咖建商紛紛前來卡位，其中，又以遷入人口數最多的「沙鹿區」最為火熱。

▲▼台積電中科擴廠、捷運藍線拍板定案、台中機場擴建第三航廈等等利多發威，讓沙鹿成為購屋熱區。（圖／記者劉亮亨攝，下同）



台中海線受到台積電和捷運藍線等利多，加上台中二廠擴建，都更計畫已經通過，預計2027年完工、年產值預估可達5千億元，增加4500個就業機會，帶動周邊人口紅利狂潮來襲，譯鑫廣告專案經理楊博帆指出：「沙鹿具備海線最多的近10萬人口數，擁有海線唯一的家樂福，它的機能性是海線8個城市裡最好最完整的，包含未來的重大建設、捷運交通與就業機會等等，與台中其他區域相比，我們擁有更多的發展機會，這也是為什麼很多建設公司願意從市區到這裡來插旗開發」。

▲▼譯鑫廣告專案經理楊博帆指出，沙鹿有海線唯一的家樂福，它的機能性是海線8個城市裡，機能最好最完整的。

鎖定沙鹿的人口紅利和商圈機能，深耕海線20多年的「富宇建設」近期推出全新指標建案「富宇臻藏」，坐擁沙鹿站前和家樂福的雙商圈生活機能，緊鄰未來台中捷運藍線B4站，更打出自備只要10%直接交屋，就能擁有屬於自己的家，專案經理表示：「富宇臻藏區域發展成熟，周圍都是30-40年屋齡的透天，而富宇臻藏是這一整個區塊中唯一的預售大樓，沒有任何的競品個案，如果你希望能享受，站前和家樂福雙商圈優勢以及藍線B4雙鐵交匯的議題性，你唯一能選擇的就是這個案子」。

▲富宇建設在沙鹿站前推出全新指標建案「富宇臻藏」，坐擁沙鹿站前和家樂福雙商圈生活機能。

在中科工作的富宇臻藏已購客陳先生透露，「富宇在台中人心中，算是一個老品牌的建商公司，近幾年把案子拿回來自己營造之後，在品牌力跟形象力都有加分」，而在中科工作最怕每天上下班會塞車問題，所以中科人會以中科為一個核心畫一個半徑，只要在半徑20分鐘內可以到公司，都是選擇標的，另外，生活便利性也很重要，再加上未來有捷運或是有其他交通議題發展，會讓這地方不只有保值，還有增值的空間。

▲在中科工作的富宇臻藏已購客陳先生透露，從富宇臻藏到中科20分鐘內就可抵達。

沙鹿站前雙軌軸線經濟起飛，「富宇臻藏」擁有雙商圈生活機能，以及沙鹿國中、國小學區，鄰近童綜合醫院、沙鹿光田總醫院，商圈、學區、生活機能一次到位，現在超前置產卡位沙鹿，迎接增值未來。

▼「富宇臻藏」鄰近童綜合醫院、沙鹿光田總醫院，商圈、學區、生活機能一次到位。