西門商圈稀有203坪鑽石級店面　「全坤衡峰」壓軸釋出

▲全坤衡峰店面珍稀釋出。

房產中心／綜合報導

房市熱度居高不下，政府秉持「打住不打商」的態度，帶動店面市場受注目，吸引高端買盤目光。位於台北市博愛特區旁，衡陽路上一稀有203坪全新店面近日釋出，不僅地理位置優越，距離總統府僅200米，鄰近眾多公家機關及銀行，步行3分鐘即可到達捷運西門站，更是該區稀有22層高樓建築，相當具指標性。

▲政府機關總統府。

全坤衡峰建案自16樓以上可遙望雙子星特區，主要鎖定高端低調住戶，考慮到周邊行人及觀光客眾多，特別採用二進大廳的規劃設計，並將入口與店面分隔開來，成交均價落在每坪148萬元。目前住宅部分已全數售罄，僅剩一戶稀有203坪店面壓軸釋出，並附帶3個車位。

此店面格局為1樓+2樓，一樓為16坪可設為接待區，二樓則為187坪的店面空間，適合作為米其林餐廳、頂級宴客會館等提供高端精緻服務，由於周邊銀行、政府機關林立，未來相當適合作為政府機關聚餐場所。

▲捷運西門站周邊。

專案進一步說明，考量本案大坪數總價較高，加上限貸令自備款需高達4成，當初店面保留戶定價即以投報率3%回推，開價每坪150萬元，總價約為3億5千萬元。

全坤衡峰案主目前對於此稀有店面相當惜售，主動篩選合適的對象，希望保留給大型企業或餐飲集團投資置產，加上店面地址為衡陽路100號，數字相當吉利，有望為進駐企業帶財。

衡陽路一帶租金行情目前落在每坪2800至3500元。值得注意的是，位於本案旁的衡陽路112號「鼎豐記上海蟹殼黃」，其舊址為地上4層透天店面，土地面積約48.09坪、建物面積約163.34坪，以內政部時價登錄2024年2月最新成交總價2.8億元，相較2022年11月的2億5680萬元，身價在不到1年半的時間內上漲了9.03%。

不少房產專家皆指出，台北市土地稀有且一般店面多位於高屋齡老宅，全新店面在市場上屬於稀缺商品，加上近年來，台灣觀光再起，西門商圈持續蓬勃發展，尤其是衡陽路一帶，店面流動率低且租期長，非常值得投資。