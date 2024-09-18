旅館2房型「有窗or沒窗」　女客突問1句！櫃台怕爆：怎敢讓她住

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名旅館櫃檯人員先前碰上一位女客人，晚間臨時來詢問有無空房，於是他便按照正常程序，告知旅店含「有窗戶或沒窗戶」兩種房型，並報上價格；怎料，女客接下來的反應讓他錯愕又有點毛毛的，只好委婉表示「我們這裡可能不太適合您住。」

網友在「靠北住宿2.0」發文提到，本旅館有分「有窗戶」和「沒窗戶」兩種房型；某晚，有位女客人進店詢問是否還有房間，而他則按照正常程序，介紹一下房型並報價。

當下，該名女客也不說自己要哪種房型，劈頭就問「沒窗戶怎麼逃生？」「萬一發生火災呢？」聞言，原PO不禁傻眼，但仍連忙回應道「可是有窗戶您也不能從窗戶跳下去，要走逃生梯阿！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

怎料，女客突然語出驚人道，「那就燒死在房裡！」這番話讓原PO不寒而慄，直呼「這樣子我怎麼敢讓她住，太可怕了，於是我只能告訴她，我們這可能不太適合她住。最後，她惱羞成怒地離開。」

對此，網友們紛紛回應，「我懂你，怪怪的人不要硬接」、「我住這麼多次，都沒想過這個問題」、「有窗的價格通常比無窗的高，她只是想用無窗的價格住有窗的，然後以人身安全情勒你，結果失敗了」、「人生觀很悲苦」。