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河北兩社區爆互扔垃圾大戰！隔墻被沖毀1年未修　物業退場

▲▼兩社區互毆。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲兩社區互相扔垃圾。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友8月1日爆料，河北省保定市兩個社區之間爆發衝突，雙方屋主將垃圾扔向對方社區。從現場影片上可以看出，事情發生在夜間，地上有被推翻的垃圾桶，污水流了一地，兩個社區的居民相互對罵，互扔垃圾。

據《瀟湘晨報》報導，事情發生在7月31日晚上，爆發衝突的兩個社區分別是保定市滿城區的理想城C區和陽光諾林灣社區，兩個社區之間的積怨由來已久。

理想城C區是新建的封閉式社區，諾林灣是老小區。2023年，一場大雨沖毀了兩個社區之間的圍牆，形成了一個缺口。諾林灣社區的居民通過這個缺口進入理想城C區，享用這裡的公共設施。

對於隔壁社區居民佔用自己社區的公共設施，理想城C區的屋主少不了抱怨，「散步的、遛狗的、騎車的，都來我們這了，把我們社區當成了自己的後花園。」

理想城C區的屋主們多次向物業公司反映，希望儘快把圍牆重修好，但1年過去了，圍牆一直沒有建起來。這也直接導致了屋主們的不滿，越來越多的屋主不交物業費，「什麼時候修好圍牆就什麼時候交。」

而據諾林灣社區的屋主則認為，社區裡有不少孩子要經過理想城C區去上幼稚園，如果建起了圍牆，這些孩子們需要繞道，增加了安全風險。

7月25日，保定市陽光諾林灣社區物業向全體屋主發出公開信，稱9月1日前將退出社區物業服務。管理陽光諾林灣社區的昌暉物業服務有限公司在公開信中稱，自進駐諾林灣以來投入大量人力物力對社區老舊項目的居住環境和設施設備進行改善，將之前社區面臨的房屋漏水，老化設備更新、維修等遺留問題進行解決，為此付出大量心血。

昌暉物業稱，近年來，該公司面臨物業費收取困難，財務入不敷出的問題，主要原因是老舊社區與新社區關於圍牆問題導致新舊社區屋主矛盾激化，該問題遲遲得不到解決，雙方屋主將該矛盾直接轉移到了昌暉物業。

由於物業的退出，理想城C區的屋主們只能自行整理垃圾，他們將臨時垃圾堆放點設置到了圍牆缺失處。這些臨時堆放起來的垃圾，導致了諾林灣社區居民的強烈不滿。7月31日晚上8點多，雙方爆發激烈衝突，於是出現了兩個社區居民相互往對方社區扔垃圾的畫面。

目前轄區派出所已介入，雙方社區暫未達成一致意見。

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關鍵字：社區矛盾垃圾衝突保定市居民衝突社區問題

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