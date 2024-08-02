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搶佔航空城副都心！鈞貴貫徹三好一公道為年輕人打造「極美II」

▲▼搶佔航空城副都心　鈞貴貫徹三好一公道推「極美II」。（圖／翻攝自影片）

▲鈞貴建設董事長林品豐對於建築的執著與用心，誓言要堅守「三好一公道」理念。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

桃園航空城佔地4564公頃，是台灣最大的國家級都市建設計畫，其帶動了青埔特區的崛起，而被譽為航空城副都心的客運園區將成為未來的亮點。鈞貴建設董事長林品豐認為，桃園大園區蓬勃發展且擁有台灣最年輕的人口結構，5~10分鐘就能接軌國際，秉持「三好一公道」理念，注重選材、員工和品質，致力於為年輕人提供優質住房，於客運園區核心打造「鈞貴極美II」，享受便捷交通及全方位生活機能，成為理想的購屋選擇。

▲▼搶佔航空城副都心　鈞貴貫徹三好一公道推「極美II」。（圖／翻攝自影片）

▲佔地將近4564公頃的桃園航空城，是台灣有史以來規模最大的國家級都市建設計畫。

林品豐進一步分析：「客運段當初在規劃的時候，已經把公園、學區都已經納入，接下來就是考慮到路寬、面寬，最重要的產品面，則選擇最好居住的2～3房來規劃，大面的採光，最適居的建材，像全區都有充電樁、smart key等。」

▲▼搶佔航空城副都心　鈞貴貫徹三好一公道推「極美II」。（圖／翻攝自影片）

▲在桃園航空城逐步落成完工之後，客運園區更將攜手青埔成為大桃園地區的明日之星。

身為建築人最初的初衷，林品豐有著「三好一公道」的理念，首先，選材一定要選得非常自豪，再過來，我的員工要好，才有辦法把這個房子蓋好，最後就是品質一定要好，讓年輕人買到公道的好房子，這個就是林品豐執著的「三好一公道」理念。

▲▼搶佔航空城副都心　鈞貴貫徹三好一公道推「極美II」。（圖／翻攝自影片）

▲「鈞貴極美II」在林品豐帶領下，從選材、員工到品質的三好，到給年輕人公道，全程以自己要住的家打造。

林品豐不諱言：「年輕人積蓄了一輩子的財富，買這個房子，那鈞貴建設一定要更用心的來蓋。」房子要蓋好呢，建築人要貫徹一個想法，那就是要把它當成是自己要住的一個家。

「我本身是這個想法，代表團隊也是這個做法！」就是這樣的一脈相傳，打造讓住戶居住最好的環境，鈞貴建設堅持四大原則，品質、安全、法規、進度，抱持著永續經營及對於社會責任，進而帶給未來的台灣往上發展，這也是鈞貴建設一直努力的一個方向。

▲▼搶佔航空城副都心　鈞貴貫徹三好一公道推「極美II」。（圖／翻攝自影片）

▲客運園區正核心的「鈞貴極美II」，能夠享受航空城開發案所帶來的發展前景。

鈞貴建設從使用者的角度來規劃，建築也必須與時俱進，來滿足各種不同需求的客戶，時常跑工地、時常跟營造討論的林品豐，最重視房子結構，他說：「這是一份在建構幸福高度的產業，希望自己的目標可以慢慢影響整個產業，為更多人創造更多美好的居住環境。」從鈞貴建設著重在灌漿時的養護工法，可以做到整體結構不漏水的細膩工法中略知一二。

位於客運園區正核心的「鈞貴極美II」，不僅能享受航空城開發案所帶來的發展前景，週邊還有潮音國小預定地及大園國中雙學區，鄰近兒一公園、甘蔗埤公園、萬坪森林公園。新案便捷的交通、全方位的生活機能，外加建築本身處處體現董事長對於本業的執著與用心，「鈞貴極美II」也將成為購屋的理想首選。

關鍵字：鈞貴極美鈞貴建設

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