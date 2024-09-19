租雅房「續約突漲4千」傻眼了！她心累曝屋況　一票人狂勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在外租房，最近突被房東告知，租金要漲4000元，她錯愕直呼，自己租的是雅房，且屋況不太好，「心好累！」對此，網友們紛紛留言勸退，「不要租了，品質沒比較好，為什麼要多付那4000」、「不會續租，才1年就漲，你快跑吧」。

網友在Dcard發文提到，近期房東告知，租金要漲4000元，問他是否有意願繼續租房，這番話讓他措手不及，不禁感嘆「才租9個月的合約，突然就漲那麼多，房東又不想用租屋補助...心好累。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

原PO接著透露，自己在汐止租雅房，原本月租金6000元，不含水電，而床墊、桌子都是超爛的那種，「但礙於價格也沒啥好要求的，只是一次漲4000搞得像在玩股票。」

對此，網友們紛紛回應，「覺得不要接受比較好，畢竟跨那麼多的漲價方式，感覺那個房東不是一個適合長期和他租的人，利益糾紛不會少，早點離開比較好」、「哇靠漲太多了吧」、「我1年多前也住汐止，隨便找都有1萬內的套房，幹嘛租雅房？房東就是想趕你走而已」、「應該是房東不想租給你，想換租客吧」、「感覺是房東最近賠很多」、「我的房東漲5000」。