身邊夫妻「多是女生想買房」　他好奇原因！網給2答案

▲原PO身邊的夫妻、情侶都是女生想買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人有了一定的存款後，就會開始考慮買房。不過近日就有男網友發文表示，他身邊有不少夫妻、情侶都是「女生」想買房，為什麼女生這麼愛買房子？買房子有這麼重要嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「為什麼女生愛買房」為標題發文，提到他問了身邊的一些朋友，包含情侶、夫妻，絕大多數都是女生想要買房，不過，出錢的人則以男生、男方家比較多。

因此原PO就想知道，既然男生沒有特別想買房，為何要出比較多錢？他也好奇，為什麼女生會這麼想買房子？買一個房子有這麼重要嗎？

貼文曝光後，底下女網友紛紛點出2原因，「為什麼男的會不想買房呢？因為男的可以繼承家裡的」、「房子通常只有一間，一般都優先給男生，女生都是分現金比較多，我家的情況甚至女生啥都沒有」、「不想跟婆婆住啊」、「你願意結婚後住女方家裡、天天跟女方爸媽在一起嗎」、「因為通常都是女生去婆家住，不是男生去岳家住啊」。

也有網友表示，「出比較少的不會跟你說啊，男生哪有面子。當然都說老婆想買啊，才不會聽起來像在炫耀，得出這個結果正常啦」、「不要一竿子打翻一船人，不是所有男生都這麼想，我覺得既然結婚了，這就是一個責任，我覺得有擔當一點，凡事能扛就自己扛，自認家裡環境原本就很差，所以才迫切想買房」。