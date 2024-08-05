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雙北最熱門購屋路段出列　北市平均總價1242萬「比新北便宜」

▲▼中山區。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市交易量最大的路段是中山區林森北路，近1年成交160件。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市交易量最大的路段是中山區林森北路，近1年成交160件，新北則是中和景平路，成交242件，平均每月交易超過20件。有趣的是，林森北路平均購屋總價1242萬元，甚至比景平路1302萬元還要便宜。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

永慶房產集團盤點雙北市住宅近1年熱門交易路段的價量表現。其中，中山區林森北路以160件交易量，居北市之最，而新北市則由中和區景平路以242件居冠，平均每月交易超過20件

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近1年台北市住宅熱門交易路段TOP5。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，林森北路所在的中山區匯集4條捷運線交通便捷，公車路線多，商業、生活機能活絡，雖然位於蛋黃區，但區域內有不少小坪數、屋齡偏高的住宅可供選擇，推升當地房市熱度。

陳金萍說：「林森北路生活圈因區域特殊，多有娛樂場所，使房價與周邊相比更親民，區域內以低總、小坪數的中古大樓為交易主力，單價約7字頭，總價落在1200萬元上下，對於購屋族群相對容易負擔，深受不少單身、小資族群青睞。」

大家房屋台北雙連捷運加盟店東王國榮表示，中山區在台北市中，兼具生活機能便利、房價相對親民雙優勢，本就是交易量頗大的地區，除了自住買盤，也有不少是置產收租客，而林森北路上有許多套房型社區，總價壓得更低，500~800萬元就可入手，因此像是「春暉新世界」等社區，歷年成交量都保持高檔。

不過，王國榮提到，單價7字頭只出現在屋齡30年以上中古大樓，近年林森北路上陸續都有小坪數新案，成交單價行情來到120~145萬元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近1年台北市住宅熱門交易路段TOP5。（表／記者項瀚製）

至於新北中和冠軍景平路，陳金萍分析，景平路為中和的主要交通幹道，可連接新店和萬華，沿線有秀朗橋、景平、景安、中和4個捷運站，不僅具備交通、生活機能優勢，再加上小坪數的電梯大樓套房物件也多，因此有不少房屋總價落在首購族可負擔的範圍內。

進一步觀察本次排行列表中，各路段的平均價格，位居新北第四名的文化三路一段，平均購買坪數竟逼近60坪。陳金萍指出，近年林口區人口快速成長，因生活機能漸趨完善，再加上交通機能便利、大型商城的進駐下，林口新市鎮成為新北房市亮點。

其中，街廓新穎、道路寬敞的文化三路更是備受矚目，不僅有機捷林口站坐落於此，也有多線公車能往返台北市政府、行天宮、圓山及新北市政府等地，

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