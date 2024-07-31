「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

▲房產擺渡人蔣哥認為，基隆和嘉義的購屋CP值高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

在新青安貸好、貸滿的購屋總價1250萬元內，哪裡買得到高CP值好房子？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，他認為好房子一定要是未來能賺錢，特別點名基隆與嘉義，此外基於「北航空城、南科技城」的發展方向，也認為桃園蛋白區頗具潛力。

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新青安貸款上限1000萬元，貸好貸滿之下，可買1250萬元的房子，很多人會問，這總價帶以內在哪能買到高CP值好房子？蔣哥認為，首先要定義何謂「好房子」，除了產品條件符合需求，未來是否增值賺錢也是一大重點。

蔣哥表示，放眼全台符合房價基期低、不受限貸令影響、區域帶有話題的區域，最值得關注的就是基隆、嘉義，這兩區也都是房價所得比相對沒那麼高的縣市。

蔣哥說，基隆不是去哪的必經之地，屬於封閉商圈，但現在基隆還買得到3~4字頭的新建案，或好一點的中古大樓，而以同心圓的概念來看，內湖帶動汐止房價上漲，現在汐止房價已漲高，代表未來基隆表現可期。而嘉義具有台積電議題，目前新案平均單價35~38萬元相對親民。

▲蔣哥認為，台灣的房市發展會依循「北航空城、南科技城」。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

另外，蔣哥提到，台灣的房市發展會依循「北航空城、南科技城」，此外加上機捷加持，未來桃園蛋白區例如：大園、觀音、 草漯、山鼻、坑口等區都具有潛力。

▲蔣哥認為，桃園航空城周圍房市具有潛力。（圖／記者項瀚攝）

不過，蔣哥提醒，千萬不要因太在意房價數字，忽略了建案本身的規劃，像是全社區是否以套房為主，或為事務所的假住宅等等，都要特別留意。

最後，蔣哥建議，民眾買房要善用新青安，畢竟利率還是全市場最低，且要以健康的心態使用寬限期，「寬限5年是用來讓你更有安定感，而不是亂花錢，有些人的薪資結構可能是月薪不高，主要靠年終或不規律的獎金，就可以善用寬限期，1年還1次應繳本金，或是這1年把錢運用在其他穩定的投資，擴大資金效益。」