房子地段、格局好「卻是機械車位」能買嗎？內行曝關鍵：還是方便

▲網友因為機械車位感到猶豫。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人買房時，也會考慮到停車位的問題，就怕愛車沒地方停放。近日有網友發文表示，他看到了一間還不錯的房，但因為該建案是機械車位，所以就感到猶豫，不知道要不要買？對此，信義房屋專家表示，如果附近真的都沒有平面停車場，有機械車位其實還是算方便。

有網友在Dcard上，以「買機械車位是不是寧可不要」為標題發文，提到他最近看到一個房子，格局、地段都不錯，且也在他的預算中。不過，該建案是機械車位，因此他便擔心會不方便、傷車，甚至在未來還要花更多錢管理、修繕。

因此原PO就想知道，如果房子買在新北，「買機械車位是不是寧可不要？」他應該要再多存點錢買平面車位嗎？還是別想太多，之後再去租車位？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「難用又危險又耗時」、「難用到X北，保養又貴，買車還不能選大休旅。有時候另一半或家人傻傻的下車還站在旁邊，不知道機械車位有多危險，都會捏一把冷汗」、「真的不要，危險、不方便，然後保養又貴，未來要脫手也很難，大部分的人看到機械車位直接不看了」。

但也有網友認為，「平面＞機械＞無車位」、「機械車位很多缺點，但當你有車時，絕對好過沒有車位」、「如果不貴的話，有還是大於沒有」、「當初也是千萬不想要機械車位，但後來發現家附近走路5分鐘內沒有任何的停車場，也沒有可供停車的地方，就覺得機械車位好過沒有這些」。

機械車位到底能不能買？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，主要還是考量到使用需求，除非車子真的太大停不下，不然機械車位其實還是會比在外面找車位來得方便。至於房子未來若要脫手，會不會因為機械車位而不好賣？曾敬德則坦言，也是要看選擇性問題，若附近都有平面車位，可能就會有這問題；但相對的，若周遭沒有車位，就比較不用擔心。