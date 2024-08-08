「緻信義」實現都會精英夢想　輕盈入主台北信義區開啟巔峰生活

▲2005年台北101正式啟用就國際視覺指標，2023年台北市更榮登為外國人移居城市冠軍。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在全球經濟版圖中，台北市作為亞太區重要金融樞紐地位。近年來，台北市在多項國際評比中表現卓越，不僅在金融經濟智慧城市指數上名列前茅，在教育文化、健康醫療和基礎建設等方面的表現更是可圈可點，足以與世界級大都會並駕齊驅，2023年，台北市更榮獲外地人及外國人最嚮往移居城市冠軍的殊榮，凸顯其在國際舞台上的魅力與競爭力，這座城市不僅吸引了大量國內外人才，更成為跨國企業設立亞太總部的首選地點，作為台北市的金融核心，信義區匯聚了金融中心、銀行總部大樓等重要機構，同時也是國際級會議及展覽的首選場地。

▲只有在台北市的信義區，領略奢華、閒逸生活同時並存。

資源豐富，商業機能發達的信義區，各大企業總部林立，就業機會旺盛，幼兒福利也非常的多，全台灣最精華的信義計畫區內有許多的明星學校，像是三興國小、信義國中、私立立人國際國中小學等。

▲全台灣最精華的信義計畫區內有許多的明星學校。

不過信義區是台北市12個行政中心最核心，豪宅林立包含1戶20億元的「陶朱隱園」，不過深耕土地30年的利通建設新案「緻信義」，花了將近15年的時間，整合在淡水信義線上、101捷運站旁土地，提出了一個全新地標提案。

五率地產行銷副總經理吳雅斯分析：「未來信義區還有四季酒店、南山A21、台北天空塔、富邦美術館等等五大開發案；國泰金融中心，星光銀行總部大樓，華南銀行總部大樓，南山人壽，百貨公司，星級酒店也都全部群聚在這一區。」

▲信義區是台北市12個行政中心最核心，新案「緻信義」提出了一個全新地標提案。

吳雅斯表示：「在2005年台北101正式啟用成為國際視覺指標外，市政府轉運站在2010年完工，成為了多功能的共構大樓，我們可知信義區還在發展當中，未來增值幅度還是非常大，那這次利通建設在最精華的市中心，邊推出11到30坪的捷運精品宅，『緻信義』希望讓想要入主台北市中心的客戶能夠買到一個高坪效的住宅。」

▲「緻信義」對於建築設計、美學非常重視，外觀採用國際化的簡約設計。

「緻信義」對於建築設計、美學非常重視，外觀採用國際化的簡約設計，加上柔和的現代建築美學，整體規劃非常用心。且目前訂簽只要6%，總價1980萬起，就可以買到1~3房，值得一提的是公設比才29.5%。

▲「緻信義」的推出讓想入主信義區不再是一個遙不可及的一個門檻。

「緻信義」打造15層SRC耐震安全宅，並提供10年防水保固，導入日本YKK氣密窗，5+5LOW-E膠合節能玻璃，戶戶搭配德國頂級leicht廚具，Bosch洗碗機。且「緻信義」響應政府虛坪改革，車道不計坪，讓住戶入主信義區的優越，每走在信義區一步都是風景。

▲「緻信義」打造SRC耐震安全宅，並提供10年防水保固。

當全台的城市發展都以信義區為標竿之時，擁有信義區的門牌，除了是一種身份以及榮譽的象徵，對於想要在城市當中擁有一席之地的人來說，「緻信義」11～30坪，不僅是晉升優越的時代機會，也讓年輕人輕鬆入主信義區黃金門牌，不再是一個遙不可及的一個門檻。

