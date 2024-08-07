小港凶宅1坪免10萬、報酬率2%　屋主：高規格法事超渡

▲近期小港有間凶宅4房，開價558萬元，單坪僅9.4萬元 ，低單、低總吸引不少民眾詢問。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

雖然正值農曆鬼月，只要價格夠低，凶宅還是有市場。近期小港有間凶宅4房，開價558萬元，單坪僅9.4萬元，前租客月租1.2萬元，換算投報率約2%，主打低單、低總優勢，自住、收租皆宜，引來不少民眾詢問。

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高雄在台積電、輝達進駐後，房價大幅飆漲，連在地人都直呼吃不消。原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售小港華廈凶宅，並指出屋主女兒20多年前上吊身亡，屋主用最高規格法事超渡，自住幾年後，持續出租至今。

根據銷售資料，該物件位於小港光和路，建坪59.3坪、4房，開價558萬元，換算單價9.4萬元，低總價引來不少網友發問。有人直言「最高規格的法事，到底是多高規格？」、也有網友直接在留言詢問「還有出租考慮嗎？」

負責銷售的房仲透露，事發後屋主做了完善的法會，後續也有持續舉辦，租客之前是當成辦公室使用，月租金1.2萬元，租約到7月底，若換算投報率，約為2%。

▲小港有不少鋼鐵業、工業區聚集，知名大廠如中鋼、台船都在這裡，區域房市具不少在地剛性需求。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產小港餐旅店長余曾旭表示，小港有不少鋼鐵業、工業區聚集，知名大廠如中鋼、台船都在這裡，區域房市具不少在地剛性需求，新案房價大多數為3字頭，相對周邊前鎮、鳳山更親民，因此買氣一直不錯。

不過新案價格急漲，2021年新大樓還有1字頭，短短3年房價已經站上3字頭，也有民眾轉往中古房市購屋，區域華廈屋齡約30年，成交價15~18萬元，4房總價還在1000萬元內，1字頭價格吸引部分自住客轉往中古物件入手。

余曾旭表示，一般4房華廈租金行情約為1.8~2萬元，凶宅價格、租金都會略低於行情，至於打幾折，就看買家、承租方的個人接受度。

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