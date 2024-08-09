開幕不到10個月！　公益路「地府」退場換「大媽」

記者陳筱惠／台中報導

台中公益路為美食一級商圈，不少名店進駐卡位，不過汰換率也相當高，去年10月以高於1倍行情進駐公益路的地獄風名店「醉地府」公益店，近期招牌已卸下，換上同樣是台南名店「大媽活蝦」。信義房屋專家分析公益商圈上店家汰舊換新速度快，相當考驗店家口碑。

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▲去年10月進駐公益路的地獄風名店「醉地府」公益店，近期招牌換上同樣是台南名店「大媽活蝦」。（圖／記者陳筱惠攝）

以黑白無常、黃袍道士的店員陪聊的「醉地府」公益路旗艦店，雙透店使用面積約50坪，據了解當時醉地府以單坪價約4000元、月租金20萬元搶進。信義房屋西區公益店主任張湘萍認為：「公益商圈上店家汰舊換新速度相較其他商圈來得快速，尤其是餐飲業，除了考驗店家口碑外，也不少存在插旗意味。」

▲「醉地府」去年10月份進駐公益路，以單坪價約4000元、月租金約20萬元搶進。（圖／記者陳筱惠攝）



台南名店「醉地府」大約去年10月份進駐公益路上，當時也引起不少人想朝聖，且店家以單坪價約4000元、月租金20萬元搶進，不到10個月時間，也另外在靠近逢甲商圈的河南路展店，如今交棒給同樣是台南紅到台中的「大媽活蝦」頗有跳板意味。

據實價揭露，公益路沿線店面單坪租金從2000至3800元都有，且租約一租大多簽5~10年，張湘萍認為：「該店面周邊有著難停車的硬傷，但店面面寬大，具備插旗拓展知名度的效果，整個公益商圈與勤美商圈近期也因景氣復甦，商圈型態吸納不少外地店家搶進。」

▲被業者視為最強商圈的勤美商圈，與公益路商圈聯手發酵，吸引不少店家搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

在台中發跡的尊鴻餐飲集團也選在2024年插旗第13間店「JAI宅勤美店」座落在美村路近公益路口，主打同一家餐廳融合旗下3個餐飲品牌概念的旗艦店，尊鴻餐飲集團創辦人陳詠翔表示：「台中人潮聚集最多的商圈聚落在此，左有勤美誠品、右鄰公益路商圈，看準集客效果與周末假日人潮聚集。」

不過在地房仲私下透露，「醉地府」公益店招牌卸下，換上同樣是台南名店「大媽活蝦」，但物件未在市面上流通招租，推測應該兩間企業商議過後，換手經營，租金部分推測也應是不變。

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