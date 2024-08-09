ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

開幕不到10個月！　公益路「地府」退場換「大媽」

記者陳筱惠／台中報導

台中公益路為美食一級商圈，不少名店進駐卡位，不過汰換率也相當高，去年10月以高於1倍行情進駐公益路的地獄風名店「醉地府」公益店，近期招牌已卸下，換上同樣是台南名店「大媽活蝦」。信義房屋專家分析公益商圈上店家汰舊換新速度快，相當考驗店家口碑。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

▲▼大媽活蝦，公益路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲去年10月進駐公益路的地獄風名店「醉地府」公益店，近期招牌換上同樣是台南名店「大媽活蝦」。（圖／記者陳筱惠攝）

以黑白無常、黃袍道士的店員陪聊的「醉地府」公益路旗艦店，雙透店使用面積約50坪，據了解當時醉地府以單坪價約4000元、月租金20萬元搶進。信義房屋西區公益店主任張湘萍認為：「公益商圈上店家汰舊換新速度相較其他商圈來得快速，尤其是餐飲業，除了考驗店家口碑外，也不少存在插旗意味。」

▲▼台中,台南名店,醉地府,租金,商圈,美食,旅遊,店面, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「醉地府」去年10月份進駐公益路，以單坪價約4000元、月租金約20萬元搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

台南名店「醉地府」大約去年10月份進駐公益路上，當時也引起不少人想朝聖，且店家以單坪價約4000元、月租金20萬元搶進，不到10個月時間，也另外在靠近逢甲商圈的河南路展店，如今交棒給同樣是台南紅到台中的「大媽活蝦」頗有跳板意味。

據實價揭露，公益路沿線店面單坪租金從2000至3800元都有，且租約一租大多簽5~10年，張湘萍認為：「該店面周邊有著難停車的硬傷，但店面面寬大，具備插旗拓展知名度的效果，整個公益商圈與勤美商圈近期也因景氣復甦，商圈型態吸納不少外地店家搶進。」

▲▼ 台中,勤美誠品,起家雞,續租,漲價,連鎖店,商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被業者視為最強商圈的勤美商圈，與公益路商圈聯手發酵，吸引不少店家搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

在台中發跡的尊鴻餐飲集團也選在2024年插旗第13間店「JAI宅勤美店」座落在美村路近公益路口，主打同一家餐廳融合旗下3個餐飲品牌概念的旗艦店，尊鴻餐飲集團創辦人陳詠翔表示：「台中人潮聚集最多的商圈聚落在此，左有勤美誠品、右鄰公益路商圈，看準集客效果與周末假日人潮聚集。」

不過在地房仲私下透露，「醉地府」公益店招牌卸下，換上同樣是台南名店「大媽活蝦」，但物件未在市面上流通招租，推測應該兩間企業商議過後，換手經營，租金部分推測也應是不變。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

信義房屋更多相關新聞
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：公益路餐飲業換租台南名店醉地府民俗月大媽活蝦信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

炎炎夏日，恐怖的除了高溫、大太陽，很多人也怕收到電費帳單。就有網友表示，他平時住出租套房，累進電費一律用最高的算，所以他都不敢開冷氣，冰箱也只偶爾冰飲料，平時不打電動，用的是瓦斯熱水器，可得知電費那刻仍崩潰了，「6千多，要開口跟父母借錢嗎？不知道怎麼辦，繳不起電費。」

53分鐘前

老屋夯！北市新舊房交易10年翻轉　南二都越買越年輕

隨著時間流逝「高齡房屋」因價格相較實惠，也漸成交易主流。就有業者統計，2014年上半年與2024年上半年的交易屋齡占比變化，台北市逾30年以上住宅交易占比增加近30％，10年內新屋驟降26.6％交易比重翻轉，七都中僅有台南、高雄市新屋交易占比增加。

1小時前

七期小豪宅863萬破盤價法拍　專家：10年租約一次付清藏風險

位於台中七期市中心的知名小豪宅「市政101」3樓戶進入法拍市場，社區市場行情皆突破千萬元，但法拍件底價僅863萬元，堪稱是市場破盤價，而專家一看法拍筆錄，立刻點出其中關於的「租約」貓膩。

2小時前

開幕不到10個月！　公益路「地府」退場換「大媽」

台中公益路為美食一級商圈，不少名店進駐卡位，不過汰換率也相當高，去年10月以高於1倍行情進駐公益路的地獄風名店「醉地府」公益店，近期招牌已卸下，換上同樣是台南名店「大媽活蝦」。信義房屋專家分析公益商圈上店家汰舊換新速度快，相當考驗店家口碑。

5小時前

家人贊助500萬！要買「透天厝 or 大樓」　一票秒選：生活才是真的

若家人願意贊助5、600萬元，買房應該一次到位嗎？近日有網友發文透露，他和老婆月薪9萬元，正考慮要買1800萬元的透天厝，還是買1300萬元的大樓，大家覺得他們應該捏一些買貴的？還是先選大樓，之後再換上去？對此，信義房屋專家認為，既然家人可以幫忙出，那兩者其實都可以，看自己比較喜歡哪一個。

5小時前

軌道經濟引爆沙鹿戰場　雙軌交匯「勝麗交響曲」熱賣8成

台中房市受惠產業轉型，熱度持續攀升，尤其是重大利多消息連發，其中對海線將產生的結構性改變的重大建設就是已拍板的「捷運藍線」計畫，而在海線行政區當中，唯獨沙鹿區的沙鹿火車站擁有雙軌交匯優勢。

7小時前

3大咖建商「準接班人」儲備多年　他私下與李洋是球友

國內不少指標建商二代已頗有「準接班人」態勢，包括長虹、愛山林、達麗二代分別是李耀中、祝藝、謝岱杰，他們都在集團歷練多年，並擔任要職，在集團的公開活動中，也都能見到他們的身影。

8小時前

上市櫃建商二代紛接班　近1年3少董上任「他192公分受矚目」

近1年來，就有3間上市櫃房地產公司正式進入世代交替，分別是力麒、信義、亞昕，二代接班董事長重任。3位新董都是學霸，留美留英，且相當年輕，平均年齡不到40歲。

8小時前

IMF建議「分4年動用1兆美元」搶救房市　遭中國拒絕

國際貨幣基金（IMF）2日建議中國政府，未來4年每年以GDP的約5.5%、亦即近1兆美元資金，直接用於建成並交付未完工的預售屋，或向購屋者提供補償。但IMF中國執行董事張正鑫卻指此舉並不合適，因為可能導致預期心理，造成「道德風險」。

19小時前

北市住宅價格指數上升！標準住宅均價突破2000萬　南港增幅最大

台北市地政局發布最新一期實價登錄房市交易量和住宅價格指數，統計4月實價登錄數據，全市共計成交939件房屋，相較於3月的1128件減少了16.76%，交易總額則達到252.45億元，較3月減少14.68%。然而，住宅價格指數卻逆勢上揚，4月數據顯示為126.60，較前期上升1.64%。

20小時前

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

3大咖建商「準接班人」儲備多年..

上市櫃建商二代紛接班　近1年3..

6大5小「訂四人房+雙人房」被..

曾馨瑩撒6.24億買房！車位榮..

小港凶宅1坪免10萬、報酬率2..

家人贊助500萬！「買透天厝o..

台南又見爛尾樓！　一查開發商「..

高雄土地公再出手！　豪砸10...

開幕不到10個月！　公益路「地..

台中大肚山「2大地主」身分曝光..

ETtoday房產雲

最新新聞more

都不敢開冷氣！他崩潰夏季電費「..

老屋夯！北市新舊房交易10年翻..

七期小豪宅863萬破盤價法拍　..

開幕不到10個月！　公益路「地..

家人贊助500萬！「買透天厝o..

軌道經濟引爆沙鹿戰場　雙軌交匯..

3大咖建商「準接班人」儲備多年..

上市櫃建商二代紛接班　近1年3..

IMF建議中國「1兆美元搶救房..

北市住宅價格指數上升 標準..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366