百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

▲新店央北重劃區隨人口持續進駐，未來隔壁又有十四張聯開案建設，店面產品前景佳 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請家河廣告協理簡大惟、高力國際業主代表服務部董事黃舒衛一同分析商用不動產的展望，點出值得關注的置產機會，其中新店央北重劃區隨人口持續進駐，未來隔壁又有十四張聯開案建設，店面產品頗具置產效益。

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疫情過後，店面市場復甦，商仲業者統計，去年店面租賃交易量創新高，今年上半年也繳出不錯的成績。黃舒衛表示，近年除了傳統商圈店面逐漸去化，甚至租金創高，結合休閒設施的大型商場也是主流，像是新店裕隆城、台北大巨蛋、南港LaLaport等等都是焦點。

另一方面，黃舒衛指出，一般區域民眾經常接觸的社區型店面也值得關注。統計2021年開始，全台每年新增成屋戶數達10萬戶，人口結構往重劃區移動，伴隨著就是店面市場的機會，放眼新北人口陸續進駐的重劃區，就不得不提到新店央北重劃區。

簡大惟指出，目前央北成屋戶數近5000戶，即將交屋也有近5000戶，未來進駐人口抓在1.5~2萬人以上，由於當初重劃區的設定是以住宅為主，店面產品供給稀少，但需求量大，且價格普遍只高於住宅20~30%，又不受政府相關限制，是相當不錯的置產標的。

▲簡大惟（中）說，有越來越多科技主管、自營商、台商在央北買房，居住環境佳。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

簡大惟說，央北重劃區買盤除了軍公教及其二代之外，隨各大指標企業進駐新店，像是寶高智慧園區一期的鴻海、特斯拉、Garmin等等，近期也有越來越多科技主管、自營商、台商在央北買房，居住環境佳。

此外，央北還有一大利多，就是隔壁的十四張站聯開案。黃舒衛指出，該開發案將興建25坪量體，是全台最大的聯開案，規劃AB兩區，A區設有不少商業空間，B區則將規劃至少12棟超高住宅，未來不論是商業活動、住宅人口都相當驚人，而人潮就是錢潮，周邊的商用不動產店面表現也備受期待。

▲新店十四張是全台最大規模的聯開案。（圖／記者湯興漢攝）

簡大惟表示，央北重劃區中，距離十四張站聯開案最近的個案就是「波爾多」，走路2分鐘即可抵達，因此該社區的店面產品也成為央北首選，且由於坪數規劃不大，設定28~40坪在總價上具有優勢，4000萬元以內就可入手。

黃舒衛則補充，以收租置產的角度來看，店面的租金投報遠高於住宅，但仍提醒，買店面不論是想投資收租、自用開店，都要留意相關法規，像是使用執照上的登記使用等等。