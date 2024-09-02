「聯上琚川」一橋到台北！大師級團隊共建詩意寓所、完美演繹水岸生活

▲為了追求高質感生活的人們打造的絕美地標「聯上琚川」。（圖／聯上琚川提供，以下同）

房產中心／綜合報導

能夠坐擁一處親水而居的住宅，是無數追求卓越生活品質的人夢寐以求的理想境界；依水而立、擁有絕佳環境的水岸宅邸也被視為品味的象徵，吸引菁英富豪們爭相入主，像是紐約哈德遜河、舊金山灣區、倫敦泰晤士河旁、法國塞納河畔等地的水岸聚落屢創天價，這都是因為水岸綠意是都市喧囂生活裡難得一見的詩意與優雅，波光粼粼的水面和映眼的綠意，不僅是一場視覺饗宴，更給予人們心靈上的寧靜，彷彿生活所有的疲憊與壓力都能隨著舒適的環境被緩解、被流動的風給吹散。

一般人以為這樣的水岸生活遙不可及，其實在距離台北一橋之隔的仁義重劃區內，聯上開發就為了追求高質感生活的人們打造了一座絕美地標「聯上琚川」，緊臨著淡水河畔，讓人們得以逐水岸而居、投入大自然的懷抱療癒身心。呼應水岸的愜意風華，社區內規劃有悠閒養生的私人花園，隨四季流轉而有不同景致的花藝林木造景美不勝收，樓高21層的建築有40米的廣寬棟距，帶來了在擁擠的都市叢林中，難以感受到的風的流動與鮮活綠氧。當你在外忙著打拚事業，回到家便能找回安寧與舒適，尤其是家有老小的一家之主，假日想放鬆帶家人親近自然無需遠求，下樓就能漫步在鳥語花香的私人園林中，走出家門至河畔與大自然來一場親密接觸讓一家人在繁忙生活中找到最純粹的平靜與快樂。

▲外觀大門入口。

▲鄰近河濱綠地，假日放鬆帶家人親近自然。

▲重陽大橋。

聯上開發從擇地開始到建造、至售後服務，始終秉持「5V價值」致力以因地制宜的規劃打造出傳世建築，順應當代與自然共舞的生活方式，將目光鎖定在地段深具潛力與價值的仁義水岸，聘請大師級建築團隊將山水融入設計中，豪宅建築大師呂建勳運用金屬、玻璃等建材質感，透過垂直與水平線條變化，讓光影間的虛實流動豐富了建築表情；名宅景觀大師許富居總監將光、綠、水、石元素鑲嵌於中庭景觀裡，一景一天地創造出富含禪意的庭園美景。另有太然空間設計總監劉俊男，以打造精品的細膩手法成就具明暗層次感的公設空間；聯邦工程顧問黃立宗的結構耐震規劃，穩穩守護住戶的居住安全。

▲▼聯上開發始終秉持「5V價值」，並且聘請大師級建築團隊，打造出當代與自然共舞的傳世建築。

與台北僅一橋之隔的仁義重劃區，對位士林、北投、石牌、天母生活圈，重劃區附近有五華、自強、龍門、三和商圈等各式店家林立，更有550坪全聯旗艦店滿足日常採購等需求，生活機能十分完善；過橋速抵北士科、內科等科技核心園區及北投士林生活場域，交通便捷。享有便利生活的同時，相較於北市破百萬的高昂房價，「聯上琚川」能輕盈入手，27坪兩房與34坪三房的適度空間更減輕了總價帶負擔；設計方面規劃明廳明房，明亮採光讓的室內尺度倍加寬敞通透，生活動線流暢。入主兼具居住與收藏價值的「聯上琚川」，享受卓越品味與高貴質感的完美交融，實現自在與自然共舞的幸福人生。

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賞屋專線：（02）2963-8888

基地地址：新北市三重區環河北路二段與仁義街101巷口

接待會館：新北市三重區環河北路二段與仁義街101巷口

建案網站：https://www.sinyi-rema.com.tw/project?number=hxps