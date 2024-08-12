緊鄰新興重劃區受帶動　台中房仲：南屯中古屋有看頭

▲台中房市買氣熱，近年房價漲勢強勁，哪區最有發展潛力？在地房仲點名南屯區。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

台中房市買氣熱，近年房價漲勢強勁，哪區最有發展潛力？在地房仲點名南屯區，由於過去幾年房價漲幅相對平緩，並緊鄰多個重劃區，在比價效應下，中古屋CP值高，未來隨重劃區房價不斷墊高，也將帶動南屯中古房價補漲。

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台中房市持續火熱，據最新7月買賣移轉棟數資料顯示，台中達5969棟，月增率26.3%且年增率超過5成，雙雙居六都榜首，除了有交屋完工潮帶動，中古市場買氣也在六都中頗為凸出。

東森房屋黎明向上店東曾冠鈞表示，台中房市表現亮眼，近年新建案推案量大，但由於房地合一2.0閉鎖效應，加上台中近3年平均漲幅達5成，屋主帳面獲利豐厚，使得幾年內新成屋釋出量稀少，一些千戶大案轉手釋出量甚至不到10戶，這也反映出市場供不應求，整體價格呈現上升格局。

曾冠鈞補充，除了新成屋釋出量少，中古屋案件也稀缺，僧多粥少，全台中1500多家房仲店頭都在搶物件，且整體氛圍屬賣方市場，屋主惜售心理強，基本上售價都希望高於實價登錄數字。

台中的中古屋市場，最看好哪一區？曾冠鈞表示，南屯是相當不錯的選擇，該區土地稀缺，生活機能成熟，且近年房價波動相對平穩，沒有明顯暴漲現象，也代表未來保值性更高，此外南屯周邊由許多指標性重劃區包圍，除了七期之外、單元2~5、13期等等，在新房子林立的大區塊中，房價親民許多的南屯中古大樓自然成為購屋族關注焦點。

▲南屯周邊由許多指標性重劃區包圍。（圖／東森房屋提供）

曾冠鈞說，七期是台中最具指標性的重劃區，單元2、3也開發到5成以上，單元4、5以及13期重劃區則在開發初期，陸續有建案推出，都要價6字頭，而南屯20年中古大樓則落在3字頭，房價CP值高，且未來在周圍重劃區的發展帶動下，中古房價也將迎來跟漲行情。

曾冠鈞進一步介紹，南屯主要有2大購屋熱區，靠近各大重劃區是黎明商圈，生活機能完善，擁森林公園、大型賣場、捷運站點等等；另一熱區是嶺東科大商圈，每坪均價便宜3~5萬元，在地除了精密科技園區提供一定的就業機會作為支撐，還有台中科大新校區建設等利多，該區以首購、低總價產品指名度最高。

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