9萬就業人口撐！　南科3期擴廠房價站上4字頭　

▲台積電雖在美國加碼投資千億元，台灣仍持續擴產先進製程，近期傳出在南科三期蓋2座CoWoS新廠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電雖在美國加碼投資千億元，台灣仍持續擴產先進製程，近期傳出在南科三期蓋2座CoWoS新廠，4期也正召開區域用地可行性評估。南科範圍涵蓋善化、新市、安定3行政區，專家透露，南科有約9.3萬的就業人口支撐房價，市區均價4字頭不輸高雄。

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台積電先進製程重心落在南科，南科範圍涵蓋善化、新市、安定3行政區，雖台積電在美國加碼投資千億元，3月已在南科3期取得土地，並規畫2座CoWoS新廠，4期也正召開區域用地可行性評估，在台灣持續擴廠，根據南科管理局統計，截至今年4月，南科有高達9萬2907高科技就業人口，善化、新市、安定人口也逐年呈正成長。

▲根據南科管理局統計，截至今年4月，南科有高達9萬2907高科技就業人口，善化、新市、安定人口也逐年呈正成長。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登統計，善化、新市、安定今年預售均價分別為37.3萬元、40.7萬元、30.2萬元，其中善化因生活機能最佳，不少在地人購屋首選善化市中心，成交最高價為45萬元，新市則是呈個案表現，最高達46.9萬元。

湘澂國際總經理謝宗澂表示，即使15日台股收盤1萬9700點，尚未站回2萬點，南科周邊有穩定的就業環境，為房市注入持續動能，買氣相當穩定，目前周邊購屋需求以自住客為主，投資客比例極低。

▲南科周邊預售案「淳真年代6」主打位於善化蛋黃區，成交價站上4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

謝宗澂分析，南科周邊車程10分鐘的善化、新市市中心，周邊生活機能完整，便利性十足，以往被外界認為是台南蛋白區，現在房價表現甚至不輸高雄。

台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，近年由於缺工缺料拉高建商成本，且土地行情這幾年也跳空上漲，墊高房價，南科周邊預售案「淳真年代6」、「曦湖」、「謙大華」、「興華苑」等案，主打位於善化、新市蛋黃區，成交價均站上4字頭，與市中心房價快速拉近價差。

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