高雄預售屋「2年狂漲200萬」傻爆眼　男超糾結：改買蛋白區？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友最近積極看房，其中某間預售屋建案，兩年才賣698萬元，如今竟狂漲200萬元，讓他陷入糾結，不知該硬著頭皮先入手蛋白區，還是繼續存錢買想要的地段。

網友在Dcard發文提到，最近一直在看房，身上存款約200萬元，年薪大概100萬，有間高雄預售屋建案，實價登錄112年3月賣698萬元，過了兩年現在賣898萬元，「我直接傻眼，兩年漲了200萬，要是我早出生兩年，搞不好就能買下這間預售屋了吧！」

他直言，現在內心很糾結，不知該硬著頭皮買地段更差的蛋白區，或繼續存錢買想要的地段，「但又怕自己存了錢，過了1年、2年要買想要的地段時，已漲到天高，然後回頭要買蛋殼區，可能也買不起了，我現在只能期望，我薪水上漲的速度能追上房價上漲的速度。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「自住若繼續聽那些會跌的風涼話，大概一輩子租房的命了吧」、「你要做的是去看中古屋，預售市場是建商在控盤的，只會緩漲不可能跌」、「中古屋開價下修的比例其實有變高」、「看地點吧，預售不太可能跌，中古好物件也是」、「繼續等...不然我房子要租誰」。